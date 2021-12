MINI hatch e Cabrio estreiam facelift

A MINI reestilizou seus modelos mais vendidos no mundo: o MINI hatch e conversível MINI Cabrio. As duas configurações respondem por mais de 30% das vendas da marca no Brasil. Durante o Salão de Detroit, a marca mostrou os modelos que serão vendidos no Brasil no segundo semestre desse ano. Os preços ainda não foram divulgados.

Os modelos ganharam novos conjuntos ópticos com máscaras escurecidas nos faróis e LED nas lanternas, com desenho remetente à tradicional bandeira do Reino Unido. Também foram apresentadas outras três opções de cores metálicas para os carros: laranja metálico Solaris Orange, azul metálico Starlight Blue e a cinza metálico Emerald Grey.

Por dentro, a principal mudança é a superfície luminosa no painel. A central multimídia ganhou o sistema Apple CarPlay e adicionou a possibilidade de acesso à notícias e mapas meterológicos.

O conjunto mecânico é formado pelo mesmo motor 1.5 turbo de 136 cv ou um 2.0 de 192 cv. Sempre a gasolina, o motor trabalha em conjunto com um câmbio automático de seis velocidades.

