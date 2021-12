Mini Cooper Top chega ao Brasil com preço a partir de R$ 124.950

O Mini Cooper Top chega as concessionárias brasileiras da BMW nas novas versões com carrocerias de 3 portas (R$ 124.950) e 5 portas (R$ 130.950), ambas equipadas com o motor tricilíndrico, 1.5 litro TwinPower e câmbio automático de seis marchas.

O motor que equipa o MINI Cooper Top, rende 136 cv de potência e 220 Nm de torque. A velocidade máxima é de 210 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,9 segundos, tanto com carroceria de 3 portas, quanto na de 5.

O diferencial do Cooper Top para o Cooper de entrada está na recheada lista de equipamentos, com direito a ar-condicionado digital de duas zonas, faróis principais e auxiliares de LED, sistema multimídia com tela de 6,5 polegadas, bancos e volante revestidos em couro e rodas de liga leve Cosmos Spoke, de 17 polegadas, na cor prata.

O MINI Cooper Top é ofertado em 12 opções de cores externas e mais três tonalidades distintas de pintura de teto. Esta nova versão traz ainda assentos revestidos com Leatherette, em preto carbono, volante esportivo em couro com botões multifuncionais, e rodas de liga leve Cosmos Spoke de 17 polegadas.

A lista de opcionais inclui rodas de liga leve na cor preta, faixas decorativas, teto solar panorâmico, além do Pacote Parkingque agrega o Parking Assistant (Assistente de manobras de estacionamento) e sensor de estacionamento dianteiro

