Mini Cooper hatch cinco portas chega ao Brasil por R$106 mil

Com valor sugerido para venda a partir de R$ 106 mil, o novo Mini Hatch 5, agora com cinco portas, foi lançado nesta quarta-feira, 11, no Haras Tuiuti, São Paulo. O modelo estará disponível em toda a rede de concessionárias Mini no Brasil a partir do final deste mês. Os esportivos nas motorizações Cooper e Cooper S devem elevar as vendas da BMW em 40%, de acordo com o diretor da Mini no país, Julian Mallea.



Segundo ele, o momento delicado da economia não vai impactar a comercialização do carro. "É um veículo diferenciado, para um público diferenciado. É uma espécie de comunidade do Mini, como ocorre com o Rolls-Royce. Inclusive um grupo de proprietários realiza viagens juntos pelo país, todo ano, para explorar ainda mais as vantagens do carro. O momento de aperto não vai influenciar nas vendas", afirma Mallea.



Financiamento



No ano passado a nova versão do Mini três portas, da terceira geração, foi lançada com tecnologia muito mais avançada. Agora, com as cinco portas, o veículo ganha mais espaço, porém conserva as mesmas características.



A BMW comercializou no ano passado 2.486 veículos. Para este ano, segundo o gerente de vendas, produtos e preço, Rodrigo Novello, a expectativa é manter esse número. Novello ainda diz que, hoje, o Mini três portas corresponde a 43% das vendas da BMW. A previsão é que o Mini cinco portas represente 25%, e o Countryman, que será comercializado no Brasil no final deste ano, seja em torno de 30%.



De acordo com o diretor da Mini Brasil, Julian Mallea, a fim de facilitar a compra do carro para os consumidores que não abrem mão de um esportivo de alto desempenho, a BMW disponibilizou uma linha de financiamento, a "Mini for you". Para adquirir é preciso pagar 50% de entrada e dividir o restante entre 12 e 24 parcelas.



*A jornalista viajou a São Paulo a convite da BMW

adblock ativo