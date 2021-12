Mini Clubman fará estréia no Salão de Frankfurt

A charmosa Mini tem novidades. O Salão de Frankfurt 2015 será o palco do lançamento mundial do mais novo integrante da linha de carros compactos. É o novo Clubman, que chega ao mercado com dimensões maiores. O carro tem 27 cm a mais no comprimento e 9 cm extras de largura. Já o entre-eixos também é maior em 10 cm, oferecendo uma maior comodidade para quem viaja no banco traseiro.

Além do tamanho, o Clubman inspira novos ares. Ganha o reforço de mais uma porta e um porta-malas com duas portas verticais traseiras, totalizando assim seis portas. Apesar das mudanças com relação ao tamanho, o que mais chama atenção no carro é a nova carinha. O Clubman traz ainda reforço na suspensão independente adaptativa.

A fabricante inglesa usa sob o capô um motor 1.5 litro, de três cilindros, movido a gasolina, para gerar 136 cv e 220Nm de torque. Com este motor na versão manual, o Clubman atinge os 100km/h em 9.1 segundos e uma velocidade máxima de 205km/h. O consumo de combustível anunciado é de 5.3l/100km, com emissões de CO2 de 118g/km.

Mas há versões mais animadas. A Mini vai oferecer também o Cooper S Clubman, com motor 2.0, de quatro cilindros, de 192 cavalos e 280Nm de torque. O tempo de aceleração do zero aos 100km/h é de 7.2 segundos, e a velocidade máxima é de 228 km/h. O consumo médio de combustível rondará os 6.3l/100km, com emissões de CO2 de 144g/km. Na Europa, há versões a gasolina e a diesel. Outra novidade é o câmbio automático de oito marchas no lugar da caixa de seis usada nos Mini vendidos no Brasil.

A marca lançará três modelos do novo Mini,o Mini Cooper Clubman, o Clubman S e o Clubman D. Sua versão mais cara será a Cooper D Clubman, com motor 2.0, de quatro cilindros a diesel, que atinge os 100 km/h em 8.6 segundos. A velocidade máxima é de 212 km/h.

