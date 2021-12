MINI Brasil convoca recall do modelo Mini Cooper

Um problema na porca da chapa de fixação do compartimento da roda de emergência (estepe) fez com a MINI Brasil, marca integrante do BMW Group, convocasse os proprietários dos veículos para um recall.

Estão envolvidos no chamado todos os modelos produzidos entre dezembro de 2013 e setembro de 2014.

Segundo a fabricante é necessário a troca da peça. A falha pode ocasionar um desrosqueamento, ou seja, a roda pode se desprender do veículo e ocasionar acidentes e danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros.



A Mini Brasil informa que os proprietários devem comparecer a uma concessionária da marca para gratuitamente realizarem a troca da porca na chapa de fixação do estepe. Foram 97 unidades prejudicadas e o tempo para ajustar o reparo é de aproximadamente 25 minutos.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MINI Cooper (F56 - XM51)

De: 2A63253 Até: 2A63824

De: 2A64028 Até: 2A64424

De: 3A11110 Até: 3A11392

De: T725269 Até: T725672

De: T918500 Até: T919932

De: T920461 Até: T920461

De: T998916 Até: T999751

