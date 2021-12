Michelin LTX Force freia bem no molhado

O segmento de SUVs e picapes é o que mais cresce no Brasil. Atenta aos novos lançamentos (Honda HR-V, Peugeot 2008, Renault Duster e Suzuki S-Cross), a fabricante francesa Michelin lançou o novo pneu LTX Force, com opção de 26 dimensões nos aros 15" a 18", destacando o perfil 265/70 R16, o mais usado entre os SUVs compactos no mercado brasileiro.

Produzido na fábrica de Itatiaia (Rio de Janeiro), o novo Michelin LTX Force será vendido no Brasil e em outros mercados pelo mundo afora. Destaca-se pela tecnologia avançada no composto da borracha inspirado nos carros do WRC, o campeonato mundial de rali, e na banda de rodagem similar ao dos modelos do rali Dakar. Assim, a Michelin apresentou o novo LTX Force, um pneu de uso misto (on/off road) que garante segurança, robustez e uma frenagem mais eficiente em piso molhado - freia até dois metros antes em relação aos rivais da Goodyear e da Pirelli.

Classiautos testou o novo LTX Force em um Renault Duster em um circuito misto (na terra e na pista) do Autódromo Roberto José Mouras, na região de La Planta, na província de Buenos Aires, na Argentina. No off-road, os pneus "fincaram" no terreno acidentado, absorvendo as irregularidades do circuito montado no autódromo.

Na frenagem em piso molhado, a Michelin mostrou a eficiência do pneu LTX Force, fazendo um comparativo com duas picapes Hilux - uma com Michelin e a outra com pneus Goodyear. Em situação de pista molhada, uma picape Amarok com pneus Michelin conseguiu frenagens seguras e, na média, atingiu frenagens próximas aos dois metros antes em relação aos rivais.

De acordo com Ruy Ferreira, diretor comercial de pneus de passeio e caminhonete da Michelin América do Sul, o novo LTX Force chega para substituir o antigo LTX AT2 no país. O produto estará à venda na rede exclusiva de 330 lojas Michelin e nos mais de dois mil pontos de venda do Brasil. Ferreira adiantou que, no estado de São Paulo, o preço médio do novo LTX Force sai por R$ 800, valor similar ao dos concorrentes.

*O jornalista viajou a convite da Michelin do Brasil

