Michelin lança linha de pneus esportivos

De acordo com pesquisa recente da consultoria ADK Automotive, até 2019, 40% dos veículos lançados no Brasil serão esportivos, pensando nesse segmento, a fabricante francesa Michelin lança a nova linha de pneus Pilot Sport 4ª, principal lançamento da marca em 2016. Trata-se de modelos destinados especificamente a veículos esportivos e versões de alta performance, com opções de 23 dimensões com larguras de 205 a 275, séries de 40 a 55 e aros de 16" a 19".

O slogan da nova linha tem como ideia principal trazer a tecnologia das pistas de corrida para as ruas. Assim, a Michelin equipa os pneus com tecnologias usadas pelos pilotos em competições como a Fórmula E. Os diferenciais se concentram em duas tecnologias. Uma delas é a "Elasto Sport", um composto de borracha de última geração que, segundo a marca, garante mais durabilidade, economia de combustível e aderência - especialmente em pisos molhados, graças ao desenho da banda de rodagem, que "repele" o excesso de água. Já a Dynamic Response conta com lona híbrida feita em aramida e nylon, que diminui o tempo de resposta do pneu, assegurando mais precisão em altas velocidades.

A TARDE testou também no circuito os pneus Michelin e o concorrente Bridgestone . O resultado mostra ainda mais a eficiência do produto e a diferença em termos de aderência nos trechos de pista molhada e também em curvas em alta velocidade. Foi possível pisar fundo com mais segurança sem se preocupar com saídas de traseira

A novidade pega carona com a onda dos carros esportivos, que nos últimos anos passaram a integrar a lista de "queridinhos" do mercado. Isso justifica os investimentos da Michelin em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias, que chegam a 700 milhões de euros por ano. "Para o consumidor desse segmento, o carro é uma paixão, a performance é uma obsessão e as competições, uma inspiração. O prazer em dirigir não deve sacrificar nenhuma performance do pneu.", garante o Gerente de Marketing da Michelin da América do Sul, Anoildo Mattos.

Os pneus Pilot Sport 4 produzidos na Europa já estão disponíveis no Brasil e são ofertados em hatches médios, sedãns médios, sedãns premium e esportivos, além de está confirmado como equipamento de fábrica em diferentes modelos de marcas como Audi, BMW e Mercedes-Benz, entre outras. A linha Pilot Sport 4 custa a partir de R$ 670.



*A repórter viajou a convite da Michelin

