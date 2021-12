Mercedes traz ao Brasil a C 300 Estate

A Mercedes-Benz lança no mercado nacional a C 300 Estate, que substitui a C 180 Estate e passa a ser a única perua da fabricante alemã à venda no País. O preço sugerido é de R$ 265.900.

A C 300 tem sob o capô o motor 2.0, que entrega 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque máximo entre 1.300 e 4.000 rpm. O propulsor é acoplado ao câmbio automático de nove marchas e acelera de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos, podendo atingir os 250 km/h de velocidade máxima.

Em comparação com a geração anterior, o novo C Estate é 50 kg mais leve, embora seja maior nas dimensões, com 96 mm a mais no comprimento, 40 mm na largura e 80 mm no entre-eixos. Fora isso, a perua traz 20% mais partes de alumínio do que seu antecessor.

A lista de equipamentos da C 300 Estate inclui sistema Start/Stop e cinco programas de condução: Comfort, Eco, Sport e Sport+, além da opção Individual que permite que o motorista configure as parámetros do veículo de acordo com suas preferências pessoais.

De série, o modelo tem uma generosa lista de equipamentos que inclui ainda ar-condicionado automático digital de duas zonas, bancos revestidos de couro, banco do motorista com ajustes elétricos, memória e ajuste lombar, teto solar panorâmico, bancos traseiros com rebatimento elétrico, tampa traseira com abertura elétrica, freio de estacionamento elétrico, alerta de fadiga do motorista, controles eletrônicos de tração e estabilidade e rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus do tipo Runflat. O porta-malas tem capacidade para 490 litros, ou 1.510 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Há também o assistente de estacionamento que move o automóvel automaticamente movimentando a direção e acionando os freios para vagas paralelas e perpendiculares.

adblock ativo