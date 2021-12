Mercedes revela primeira picape de uma marca de luxo da história

Finalmente a Mercedes apresentou a versão de produção da primeira picape de luxo da marca, a Classe X. Em um evento na África do Sul, a alemã é a primeira fabricante premium que contará com uma picape na sua gama de produtos. O modelo é um projeto desenvolvido em conjunto com a Nissan e a Renault que deu origem à nova geração da Frontier e à Alaskan, respectivamente.

A picape chegará com quatro opções de motores. A versão mais básica, X 200 contará com um propulsor de 4 cilindros, que entrega 166 cv, enquanto as duas intermediárias (X220 d e X 250 d) funcionarão com um motor 2.3 a diesel com 163 cv e 190 cv. A top de linha X 350d, traz sob o capô um V6 de 258 cv com bons 56 kgfm de torque. Haverá opção de câmbio manual de seis velocidades ou automático de sete 7G-TRONIC PLUS.

As opções de acabamento serão três:

Pure - versão de entrada, destinada ao trabalho, terá para-choque preto, faróis halógenos e rodas de 17 polegadas. No interior, ar-condicionado e central multimídia. O sistema de será opcional. Também o câmbio automático de sete marchas e atração integral para a versão turbodiesel.

Progressive – versão intermediária, uso misto para o lazer e trabalho, terá volante, palanca do câmbio e alavanca do freio de mão revestidos em couro,oito alto-falantes, para-choque na cor da carroceria, retrovisores com acionamento elétrico e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Power – opção de topo de linha terá como características, desempenho, conforto e estilo como acesso por aproximação, partida por botão, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ar-condicionado digital, retrovisores com rebatimento elétrico e faróis em LED. Como opcionais, as rodas de aro de 19 polegadas.

A Classe X será produzida na Argentina e chega ao Brasil no começo de 2019. Na Europa, a picape estreia este ano por a partir de 37 mil euros (cerca de R$ 135 mil).

