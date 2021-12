Mercedes investe na linha AMG com o GT S de 510 cv

Com crescimento de 31% nas vendas de carros no Brasil, a Mercedes-Benz quer agora bombar os modelos mais esportivos. A AMG Week, evento que reúne até domingo convidados e clientes, possibilita a experiência de guiar modelos da divisão esportiva da marca na pista do Autódromo Velo Cittá, em Mogi Guaçu (interior paulista). A festa tem como estrela maior o novo esportivo AMG GT, com sua versão mais apimentada S de motor 4.0 V8 biturbo, de 510 cavalos de potência.

O bólido chega para desbancar o rival direto 911 Sport, da alemã Porsche, e traz consigo mais dois modelos com pacote de performance e motorização calibrada pela AMG. A melhor notícia é a garantia da cotação do dólar a R$ 2,60, já que o câmbio atual já beira os R$ 3. Assim, a Mercedes-Benz garante o bolo da cereja para os amantes da velocidade e dos carros com pegada mais nervosa.

Apresentado no Salão de Paris e, também, no evento paulista em outubro do ano passado, o AMG GT tem um apimentado motor 4.0 V8 biturbo, com potência de 510 cavalos e torque de 71,4 kgfm em sua configuração S. Com dólar mais baixo, o novo esportivo AMG GTS sai pelo preço de US$ 329.900 - próximo aos R$ 860 mil no País.

O AMG GT S roda fácil na pista do autódromo Velo Città. De quebra, a Mercedes-Benz desembarca também com mais dois "carrinhos" da linha AMG - o C63 S, com a mesma energia do esportivo GTS, e o S63 4Matic Coupé. Produzido com carroceria de alumínio, o AMG GT S esbanja vitalidade para fazer curvas e acelerar para deixar o Porsche 911 na rabeta da traseira com seu belo par de saídas do escapamento. Com peso abaixo dos 1.700 kg, o novo esportivo é um cupê com frente alongada e de apenas dois lugares.

Ao sentar no banco, tudo muda. A visão é de um carro especial, com um volante multifuncional de excelente empunhadura, painel com belos mostradores e acabamento com sofisticação e altamente esportivo. Resta apenas ajustar os retrovisores, banco com anatomia inigualável e ajustes elétricos precisos e, em seguida, liberar o freio de acionamento elétrico, posicionando em seguida o câmbio para drive.

Já na saída dos boxes do Velo Città, o motor V8 biturno do esportivo AMG GT S já respira com vontade para indicar que os 510 cv estão prontos para correr com o câmbio de dupla embreagem e sete velocidades. A AMG assegura o zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e registra a velocidade controlada aos 310 km/h. O GT S tem faróis com Led´s, injeção direta no V8 e um pacote de performance com grandes rodas de 19", bloqueio mecânico do diferencial, freios de carbono e cerâmica, além de controle de estabilidade e sistema de condução com modos Comfort, Sport e Sport Plus.

*Jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz

