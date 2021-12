Mercedes faz recall de cinco famílias de caminhões

Depois da Chevrolet fazer um recall para o Onix, é a vez da Mercedes-Benz fazer mais uma convocação. O chamado da alemã é para caminhões de cinco famílias, além de quatro chassis de ônibus, todos fabricados entre agosto de 2011 e novembro de 2012.

Os chassis incluídos no comunicado são de ônibus O500, OF, LO e OH. Já os veículos são: Axor, Atego, Accelo, Atron e LN. Segundo a marca, estão envolvidos no recall 32.987 modelos, de chassis (não sequenciais) de 9BM979048BB812873 a 9BM693298CB886718.

O problema envolve o eixo dianteiro e o eixo de apoio NR4 Suspensys, e é precisa a correção do torque de aperto dos parafusos trava dos cubos de roda.

Os riscos do problema envolvem, em casos extremos, o desprendimento dos cubos de rodas, podendo ocasionar acidentes e danos físicos aos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

O reparo, que tem tempo estimado em uma hora, deve ser feito em concessionárias de veículos comerciais ou em oficinas autorizadas da Mercedes-Benz.

Mais informações no site da marca ou pelo telefone 0800 970 9090.

