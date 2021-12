Mercedes destaca versatilidade da van Sprinter

As vans já deixaram de ser veículos utilizados apenas para transporte de pessoas. Se antes a função destes carros era, justamente, esta, hoje as próprias empresas fazem questão de destacar suas flexibilidades. A Mercedes-Benz, por exemplo, transformou a Sprinter em um salão e loja de beleza móvel. Assim, o cliente pode utilizar em qualquer local o serviço oferecido, possibilitando, para o prestador do serviço, um raio maior de atuação.

A Mercedes também instalou sobre o chassi da Sprinter uma carroçaria extraível e deu à van a função de uma temakeria. Em quatro minutos, o dono do veículo monta seu restaurante móvel, podendo operá-lo de lugares diferentes quando quiser.

Para ter esta versatilidade, a marca incluiu, na versão customizada com porta corrediça nas duas laterais, abertura automática das portas, sincronizada com degraus também automatizados. A escada fica escamoteada sob a carroceria, aparecendo somente no embarque e desembarque de pessoas ou no acionamento por controle remoto.

A Sprinter, que rivaliza com os modelos Renault Master, Iveco Daily e Fiat Ducato, também ganhou uma versão Limusine, para atender ao segmento de luxo. Com a possibilidade de receber mais equipamentos, além de baixo nível de ruído interno e suavidade em operação, o modelo é indicado pela Mercedes-Benz para o transporte de clientes VIP. Os passageiros podem, por exemplo, ver filmes em Blue Ray e 3D e aproveitar poltronas reclináveis com apoio das panturrilhas e funções de massagem.

A família de veículos comerciais leves Sprinter large vans é formada por 11 CDI Street (PBT de 3,50 ton), 415 CDI (3,88 ton) e 515 CDI (5 ton).

