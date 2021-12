Mercedes convoca recall por risco de incêndio

A Mercedes-Benz convoca um recall para os proprietários de 3.458 unidades dos modelos Classe C (2.850 veículos), Classe B (320) e GLA (288). De acordo com o comunicado da montadora, é necessário a instalação de um fusível adicional na linha elétrica do motor de partida para evitar o risco de um incêndio..

A Mercedes revela que exista a possibilidade do limitador de corrente de partida apresentar sobrecarga, caso a partida do motor tenha sido bloqueada por evento anterior e haja insistência do condutor no procedimento enquanto o motor estiver travado. O defeito pode ocasionar o superaquecimento do limitador de corrente de partida e, em situações extremas, evoluir para incêndio.

As unidades do Classe B que se enquadram no chamado para verificação, foram os modelos produzidas entre janeiro de 2015 e abril de 2016. Já os da linha Classe C afetadas foram fabricadas entre abril e novembro de 2016. Por fim, as unidades do GLA envolvidas são as produzidas entre novembro de 2016 a maio de 2017.

O reparo é gratuito e para mais informações os clientes devem ligar para o telefone 0800 970 9090 ou acessar o site www.mercedes-benz.com.br.

