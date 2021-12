Mercedes-Benz prepara a chegada do novo Classe A

A Mercedes-Benz se prepara para fazer uma grande festa na apresentação do novo Classe A no Brasil. O modelo terá um pacote recheado de equipamentos para fazer jus aos cuidados da alemã Mercedes-Benz. O novo Classe A, que ganha lançamento no início de abril, vem equipado com LEDs diurnos, faróis de bi-xênon, teto solar panorâmico e grade diamante e fendas no para-choque traseiro herdados do carro-conceito.

No conjunto mecânico, traz suspensão retrabalhada para o perfil mais esporte, tração integral, câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas (DCT). Ainda não foram definidas as versões do Classe A para o mercado brasileiro. A versão de entrada, no entanto, deve ser mesmo a A200, com preço na faixa dos R$ 100 mil.

Porém, antes da festa do Classe A, a Mercedes-Benz faz um mutirão para convocar os proprietários dos modelos SLK 200 e 350 CGI e do Classe S63 AMG, todas produzidas no período de abril a junho de 2011. Os veículos devem passar por uma vistória técnica, que pode ser previamente agendada em um revenda exclusiva da MB em todo o Brasil.

De acordo com o comunicado de recall, o sistema de combustível apresenta falhas no flange do filtro de combustível, que pode apresentar fissura e posbilitar vazamento. Caso isso ocorra, alerta o comunicado, há risco remoto de incêndio, com possibilidade de danos físicos aos ocupantes do veículo e terceiros. Para garantir o bom funcionamento do componente, será necessária a troca do filtro de combustível e sua vedação.

Maiores informações podem ser obtidas pelo 0800 970 9090 ou no site www.mercedes-benz.com.br

