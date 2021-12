Mercedes-Benz mostra esportivo de R$ 10 milhões no Salão

Mostrar é o verbo mais correto para o AMG One, superesportivo feiro em fibra de carbono com motor de Fórmula 1 1.5 V6 com quatro motores elétricos que somam 1.000cv de potência. Ele será apenas mostrado ao público no Salão do Automóvel já que suas futuras 250 unidades produzidas já estão esgotadas. Entre os felizardos, três clientes são brasileiros mas não devem rodar com o veículo por aqui. Arrojado, o AMG One aponta o futuro da marca com tecnologia híbrida que já está presente no portfólio da Mercedes-Benz. No amplo estande, todos os modelos são mostrados inclusive a Classe C.

Classe A

O primeiro grande lançamento do próximo ano é o Novo Classe A. Fruto de um novo projeto que irá posicionar a marca alemã em um segmento de produtos de apelo mais jovial, a nova série chega no primeiro semestre de 2019 com uma gama que deve começar com versões esportivas. No Salão o visitante irá se deparar com o A250 Launch Edition, que tem motor turbo 2.0 de 224 cv e preço de R$ 199 mil. Esse propulsor foi retrabalhado para render 15cv a mais e gastar menos combustível.

Perto dele está a versão sedã A200 com motor 1.3 turbo de 162cv enquanto o A220 terá o 2.0 turbo com 190 cv e poderá ter o sistema 4Matic de tração integral.

Utilitários

Classe G

O EQ C até tentou roubar a cena mas só serviu mesmo para apontar o futuro. Ele mostra tendências de design e soluções em eletrificação mas não foi o protagonista. No mundo real, a Mercedes-Benz apresentou o majestoso Classe G mantendo o visual quadrado e motor V8 4.0 biturbo de 585 cv no modelo G63. Perto dele, a primeira geração do Classe G (W460),exibe a história do utilitário que começou justamente em 1978.

GT 63S

O GT63S 4Matic é outra estrela que chega com motor V8 biturbo de 639 cv e 91,5 kgfm a 2.500 rpm e câmbio AMG Speedshift de nove marchas e sistema 4Matic+ de tração integral. Com carroceria Fastback, o veículo tem porte avantajado mas não nega semelhança com o AMG GT. Com esse conjunto mecânico e porte, alcança 315Km/h. Chega no segundo semestre de 2019 por R$ 1,08 milhão.

Smart

Mostrada novamente no Salão, a família Smart também aponta seus novos faróis para o futuro. A Mercedes-Benz mostrou o Smart EQ forfour. Confirmados já para 2017 e 2018 (você não leu errado), as novidades não chegaram mas agora isso pode mudar. O novo Smart tem motor elétrico que desenvolve 82cv e tem 155 quilômetros de autonomia. Até 2022 toda a linha Smart será 100% elétrica.

