Mercedes-Benz lança van Vito e linha 2016

Mesmo em período de crise, as montadoras usam a estratégia de garantir os lançamentos planejados no passado. A ordem é se preparar para momentos mais promissores. É o caso da Mercedes-Benz, que passa por maus bocados no segmento de transporte - caminhões, ônibus e derivados - e, mesmo assim, promoveu um grande evento para a apresentação da linha 2016 de seus caminhões.

No total, foram sete modelos de caminhões, incluindo os reestilizados Actros 2546 6×2, 2646 6×4 e o inédito 2651 6×4, além do Atego 3030 e o 3026, ambos 8×2, e fora de estrada 2730 6×4. Mas a novidade ficou por conta da confirmação da importação da van Vito produzida na Argentina.

A TARDE antecipou a intenção da Mercedes-Benz de importar a Vito, na cobertura do Salão de Buenos Aires, em junho passado. Agora, a marca alemã confirma a chegada de três modelos da pequena van. A Vito será posicionada abaixo da Sprinter e chega ao mercado nacional nas versões furgão e para passageiros, com preços a partir de R$ 104.990.

A Vito 111 CDI é a furgão de carga. Tem 1.225 kg de carga útil e 6 m³ de volume, traz motor 1.6 diesel de 114 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Com ar, salta para R$ 109.900. Há a Tourer 119 Comfort 8+1 (R$ 129.990) e Tourer 119 Luxo 7+1 (139.990). Tem motor 2.0 turbo flex, de 184 cavalos.

