Mercedes-Benz lança piloto automático para ônibus rodoviários

A partir de 15 km/h o motorista de ônibus rodoviário pode tirar os pés dos pedais e manter a atenção totalmente na estrada. A aceleração e a frenagem ficam por conta de um sistema que consegue captar um veículo a até 200 m de distância e alcança a velocidade máxima pré-indicada pelo condutor. Parece algo do futuro, mas não é, e na verdade a solução em breve estará disponível em modelos da empresa Águia Branca.

O sistema tecnológico chama-se Piloto Automático Adaptativo (ACC), e, além de já equipar os veículos de luxo europeus, a tecnologia agora é oferecida também para aos frotistas de ônibus rodoviários da Mercedes-Benz. Disponível para os chassis O500 RS e RDS (em breve no 8×2 DD), o ACC funciona por meio de sensores que detectam (até mesmo sob neblina e à noite) até 200 metros à frente, e garante uma distância de segurança do veículo que vai adiante conforme estágio programado pelo motorista. São sete estágios marcados em segundos para definir a distância do veículo à frente. Se o veículo que antecede o condutor reduzir a velocidade ou outro veículo atravessar, o próprio sistema aciona o freio sozinho para manter a mesma distância de segurança. Conforme a distância, o ACC acelera sozinho o ônibus até atingir a velocidade previamente programada. O motorista precisa cuidar apenas do volante e da trajetória da pista. Assim, quando o motorista programa, por exemplo, o estágio de quatro segundos, o ônibus vai manter a distância de 144 metros. Se o veículo da frente reduzir para 60 km/h, o ônibus vai manter os quatro segundos de distância, porém a distância será menor. Com uma velocidade abaixo de 15 km/h o ônibus volta a ser comandado pelo motorista, no momento em que está entrando em um terminal por exemplo, e no momento das manobras.

O sistema funciona em conjunto com o câmbio automatizado Go 240, os freios ABS, o sistema de calibragem dos pneus e o retarder. Além do AEBS: sistema de frenagem emergencial que emite avisos sonoros e visuais para o motorista até a frenagem total, e o LDWS, sensor que permite a leitura do deslocamento do ônibus em relação à faixa. Juntos, os sistemas são um passo para um veículo autônomo, plano da Mercedes-Benz para os próximos anos.

A tecnologia já está disponível em alguns modelos da marca e aumenta cerca de 5% a 8% o valor final do veículo. O percentual varia em função do chassi escolhido, 8% para um O 500 RS 4×2 com motor de 354 cv e 3% para um O 500 RSD 6×2 com motor de 408 cv.

Segundo o diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa, o objetivo dessa inovação é a economia no consumo de combustível e o aumento da segurança.

Para ônibus urbanos, o desenvolvimento ainda continua devido à complexidade de mobilidade dentro das cidades.

Lat Bus

A Mercedes-Benz prepara sua participação inédita e marcante na Lat.Bus & Transpúblico 2018, Feira Latino-americana do Transporte, que será realizada de 31 de julho a 2 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A montadora antecipou que levará os novos sistemas tecnológicos e inovadores e apresentará novidades nos modelos: O 500 R; O 500 U; O 500 RSDD 27 41; O 500 UDA; O 500 RSD 2441; O 500 RSDD 2741.

