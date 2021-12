Mercedes-Benz lança 5ª geração do Classe C

A semana automotiva começou bem movimentada. A Mercedes-Benz apresentou o novo Classe C, modelo com maior emplacamento da marca alemã no Brasil. Mas, a Chevrolet também fez festa para comemorar os 40 anos do Campo de Provas da Cruz Alta, em Indaiatuba.



A chegada do novo Classe C, mesmo sendo mais de seis meses após o lançamento mundial do veículo durante o Salão de Detroit em janeiro deste ano, trouxe também mais uma novidade: em setembro, a Mercedes-Benz traz o crossover GLA, modelo que será produzido junto com o Classe C na futura fábrica de Iracemápolis (SP), a partir de 2016.



O sedã Classe C bebeu na fonte do luxuoso Classe S e nas tecnologias da marca alemã. O modelo chega em sua 5ª geração totalmente renovado em quatro versões: C 180 Avantgarde, C 180 Exclusive (os dois por preço de R$ 138.900), C 200 Avantgarde (R$ 154.900) e C 250 Sport (R$ 189.900).



O C 180 vem equipado com motor turbo de 1,6 litro, de 156 cv e torque de 25,5 m.kgf, auxiliado pela transmissão automática de sete velocidades. Já o C 200 tem motor 2.0 turbo, com 184 cv e 30,6 m.kgf. O C 250 tem o mesmo motor ajustado para render 211 cv e 35,7 m.kgf. Há um pacote de itens AMG para deixá-lo mais esportivo. De fato, o sedã ficou bem mais vistoso e cresceu também. Ficou 80 mm na distância entre eixos (2,84 m), 95 mm em comprimento (4,686 m) e 40 mm em largura (1,81 m). Seu porta-malas está um pouquinho mais amplo - são apenas 5 litros, deixando com 480 litros de capacidade.



A Mercedes-Benez investe forte nas versões C 180 Avantgarde e C180 Exclusive, com acabamento esportivo para um e mais requintadoi para o outro. Os dois modelos têm rodas de 17 polegadas, pneus que podem rodar sem ar, navegador, limpador de para-brisa automático e faróis por leds. Já o C 200 oferecem também rodas de 17 polegadas e traz ainda teto solar elétrico, assistente para estacionar e banco do motorista com controles elétricos.



A versão mais incrementada é a C 250 Sport com acabamento externo AMG, rodas de 18 polegadaas, saída dupla de escapamento, faróis com facho inteligente, forração em couro natural (com opção de cor vermelha), bancos esportivos e sistema Comand Online, trocando a tela central de 7 polegadas por uma de 8,4 polegadas.



Cruz Alta, a pista de teste da GM do Brasil



Localizado na cidade de Indaiatuba (SP), em uma área equivalente a 160 mil campos de futebol, o complexo da General Motors conta com sete laboratórios tecnológicos e 16 tipos de pistas de teste. O Campo de Provas da Cruz Alta é um dos mais modernos do mundo e tem atualmente mais de 600 profissionais - entre mecânicos, engenheiros e motoristas de teste, revezam-se dia e noite em testes laboratoriais e de pistas.



Um dos circuitos que mais despertam curiosidade é a Pista Circular. Com 4,3 quilômetros de extensão e uma inclinação que chega a 56 graus, ele simula uma reta infinita. A 160 km/h, o carro contorna sem que o motorista precise girar o volante. Entre os testes feitos ali, estão os de arrefecimento do motor, consumo de combustível e velocidade máxima.

