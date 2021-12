Mercedes-Benz e Volks antecipam destaques de Frankfurt

A Mercedes-Benz promoveu nesta segunda-feira a avant-première dos carros que serão apresentados durante o Salão de Frankfurt, que tem dois dias dedicados à imprensa mundial (na terça e quarta), na Alemanha. Como já é de praxe, Dieter Zetsche, chefão da Daimler, comandou a festa e focou a conectividade dos carros.

Usando a expressão "digitalização" para mostrar o quanto a indústria automotiva está plugada com o futuro e com o internauta, Zetsche valorizou o crescimento das vendas mundiais da Mercedes-Benz, destacando o patamar dos dois milhões de unidades comercializadas pela marca em todo o planeta.

O executivo alemão reforçou que a Mercedes-Benz está em constante busca pela quaidade dos seus produtos e melhor relação entre o consumidor e o mundo da tecnologia. "Pensamos que o carro hoje deve se enquadar dentro do conceito da mobilidade flexível. Hoje, já temos modelos que podem ser compartilhados e estamos em busca de veículos conectados com o dia-a-dia do homem", destacou Zetsche, dizendo que o programa Car 2GO, da smart, serve como exemplo de compartilhamento de veículos nos grandes centros urbanos nos países da Europa.

A marca desfilou seus cinco modelos com tecnologia plug-in hybrid, além do novo Classe C Coupé e um carro-conceito bem futurista, o Mercedes-Benz "Concept IAA" (Intelligent Aerodynamic Automobile). O modelo traz tecnologias fundamentais para o futuro próximo do automóvel. Segundo o executivo, a principal força por trás desse processo de mudança de condução é a digitalização - comumente referido em um contexto de negócios como " Indústria 4.0 " . Para a Mercedes -Benz, uma cadeia de processo digital contínuo de investigação e desenvolvimento através da produção de Marketing e Vendas, logística e área de serviço já está se tornando realidade.

Além disso, o carro é ecológico. Consegue uma velocidade máxima de 250 km / h ( limitada eletronicamente ). Suas emissões de CO2 e escala elétrica dependem do modo em que o veículo for analisado: em forma aerodinâmica do " Conceito IAA " gerencia um motor elétrico, que exibe números de 66 km e 28 g de CO2 por km rodado.

Já a Volks também fez sua festa. Entre os modelos do Grupo VW, a nova geração do Tiguan interessa ao Brasil. O crossover é feito na mesma plataforma do Golf, modelo que será produzido no Golf. Baseado no conceito Cross Coupé GTE, revelado no Salão de Detroit deste ano, o Tiguan entra na briga com os sulcoreanos Hyundai ix35 e Kia Sportage.

Na Europa, o modelo vem equipado com motores mais eficientes. São oito opções, com potências variando entre 115 cv (85 kW) e 240 cv (176 kW). Todos ganharam potência, mas apesar disso são até 24% mais eficientes em termos de consumo de combustível que os do modelo anterior. Além disso, o novo sistema 4MOTION Active Control permite aos motoristas ajustar o sistema de tração integral de forma mais personalizada para todas as condições de rodagem. Graças a esse impressionante conceito de tração, o Tiguan está habilitado a rebocar cargas de até 2.500 kg.

