Mercedes-Benz E 300 Coupé chega ao Brasil

A nova geração do Mercedes-Benz Classe E Coupé chega ao mercado brasileiro na versão E 300 custando a partir de R$ 390.900.

Apresentada em janeiro, no Salão de Detroit (EUA), o modelo tem sob o capô o motor 2.0 de 245 cavalos e 37,7 kgfm de 1.400 a 4.000 rpm, acoplado ao câmbio automático 9G-Tronic de nove marchas. De acordo com a equipe de engenharia da Mercedes o E 300 Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos e chega aos 250 km/h de velocidade máxima. Há ainda seletor de modo de condução com opções Comfort, ECO, Sport, Sport+ e Individual (que permite ajustes personalizados de transmissão, suspensão, volante e acelerador).

O Mercedes-Benz E Coupé está maior com 12 cm mais longo medindo 4,82 m de comprimento (tinha 4,70 m), ficou mais alto com 1,43 m e mais llargo (1,86 m). O entre-eixos também aumentou para 2,87 m

Com tecnologia embarcada o cupê traz um pacote de itens que inclui o sistema de direção semi-autônomo, equipado com o piloto automático adaptativo que segue o veículo à frente em velocidades de até 210 km/h. O esportivo ainda conta com sistemas de frenagem autônoma de emergência, detecção de pedestres, central multimídia com Wi-Fi e os faróis Multibeam LED, composto por 84 LEDs controlados individualmente para evitar o ofuscamento.

A lista de equipamentos de série e opcionais do E 300 Coupé inclui ainda iluminação ambiente com 64 cores, sistema multimídia Comand Online (compatível com Apple CarPlay e Android Auto) e sistema de frenagem automática de emergência com detector de pedestres.

adblock ativo