Mercedes-Benz E 300 Cabriolet chega ao Brasil

A versão conversível da nova geração do Mercedes-Benz Classe E já está à venda no Brasil por R$ 413.900. O E 300 Cabriolet chega em versão única, equipado com uma generosa lista de itens de tecnologia, conforto, segurança e entretenimento.

O teto de tecido abre e fecha em 20 segundos a velocidades de até 50 km/h. O modelo de luxo conta também com isolamento sofisticado para reduzir os ruídos do vento e do movimento, porta-malas com capacidade para até 385 litros, faróis Multibeam LED com 84 LEDs controlados individualmente, lanternas traseiras em LED com tecnologia Stardust, janelas laterais totalmente retráteis, rodas de 19 polegadas e seletor de modos de condução.

Por dentro, o requinte fica por conta do revestimento em couro em quatro cores diferentes, detalhes de acabamento em madeira, iluminação ambiente opcional com 64 cores. O couro dos bancos reflete o calor e o sistema de ar condicionado se adapta automaticamente para continuar refrigerando os passageiros mesmo com a capota aberta.

O Cabriolet traz ainda o sistema de condução semiautônoma. A até 130 km/h, o conversível acelera e freia seguindo carros à frente e se mantém na faixa de rolamento sozinho.

Motor

Sob o capô, o modelo traz um 2.0 turbo de 245 cv e 37,7 mkgf. A transmissão é automática de nove marchas. Segundo a marca, o conversível acelera de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos e chega aos 250 km/h.

adblock ativo