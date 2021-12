Mercedes-Benz comemora 60 anos de Brasil

Em comemoração aos 60 anos da Mercedes no Brasil, a montadora realizou um evento para relembrar as seis décadas e enumerar os novos investimentos. Um deles é a nova fábrica, inaugurada em março em Iracemápolis (SP), e a apresentação do caminhão automatizado, apelidado de "Caminhão do Futuro" - o primeiro do mundo a poder operar remotamente, independentemente de um motorista.

De acordo com o presidente da Mercedes no Brasil, Philip Schiemer, mesmo com a crise política e econômica no Brasil, que resultaram em quedas de vendas em 28% no mercado automotivo, o investimento da Mercedes no país será de R$ 1,3 bilhão deste ano até 2018 - somente a fábrica em Iracemápolis custou R$ 600 milhões. A expectativa é de colocar o caminhão para rodar, efetivamente, em 2025, e garantiu que todos os contatos com autoridades já estão sendo feitos para agilizar o processo ao máximo.

"Hoje, quatro entre dez caminhões são da Mercedes, e seis entre dez ônibus são nossos. Queremos manter essa preferência e acreditamos que a inovação é a chave para isso. Quanto ao caminhão, estamos ainda aperfeiçoando a tecnologia, mas já fizemos testes envolvendo curtas e longas distâncias na Alemanha, que foram um sucesso", disse.

O executivo, no entanto, criticou as atuais condições das estradas brasileiras. Segundo ele, não existe chance de começar a rodar os veículos automatizados sem sinalização e estrada próprios. "Precisamos, hoje, de melhor sinalização, melhores condições do asfalto e uma cobertura mais ampla de telecomunicação. Sabemos desses desafios e acreditamos que o país vai avançar nessa direção".

Curiosidades:

Em seus 60 anos de intensas atividades, a Mercedes-Benz do Brasil acumulou números de peso. Já são 2.120.000 veículos comerciais produzidos no país: 1.450.000 caminhões e 670.000 ônibus. Além disso, são mais de 2.900.000 motores fabricados no Brasil.

A montadora colocou um pouco de sua história à mostra na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Estão em exposição no "Museu do Cliente", veículos que marcaram a trajetória da Mercedes. Um deles é o caminhão L 7500, ano 1952, da Covre, e um LP 331, ano 1961, da Supermix, veículos utilizados na construção e desenvolvimento de Brasília. Também tem dois ônibus clássicos: o 355 da Viação Garcia, e um O 321 do acervo da Mercedes-Benz, o primeiro monobloco do país. Também estarão expostos a Sprinter de 1997, e o 190 SL, conversível que está há mais de 60 anos no portfólio da marca.

*A jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz

