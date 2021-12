Mercedes-Benz Classe C estreia versão C300 Sport

A Mercedes-Benz anuncia a chegada da nova versão do Classe C, modelo mais vendido da marca no País. Batizada de C300 Sport, a novidade tem sob capô o conjunto mecânico formado pelo motor 2.0 turbo de 245 cavalos de potência associado ao novo câmbio automático de 9 marchas. O carrão tem preço sugerido de R$ 241.900.

O motorista do C3 Sport pode escolher entre quatro modos de condução (Eco, Comfort, Sport e Sport+) aravés do programa Dynamic Select, que modifica as respostas do acelerador e da direção. Além de sentir a aceleração o motorista pode ainda ouvir o ronco do motor de cada condução pelo sistema de áudio.

Visualmente, o sedã se diferencia das outras versões pelos detalhes em preto na parte inferior do para-choque e da grade e capas dos retrovisores e as rodas de 18 polegadas. Por dentro, traz o aspecto tradicional da marca com uma tela integrada ao sistema de entretenimento de 8,4 polegadas.

Entre os itens de série o modelo oferece bancos de couro legítimo com ajustes elétricos, teto solar, botão de partida, central multimídia (insensível ao toque) com navegador GPS e câmera de ré, entre outros. Com tecnologia embarcada, o C300 Sport é equipado com assistente de ventos transversais, que detecta rajadas de vento e auxilia o motorista a manter o carro em linha reta e o detector de fadiga do motorista, que alerta caso o condutor exiba sinais de cansaço ao volante.

Abaixo do C 300 Sport estão o C180 flexível (nas versões Avantgarde e Exclusive, ambas por R$ 171.900) e o C250 Avantgarde (R$ 199.900).

adblock ativo