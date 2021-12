Mercedes-Benz aposta nos modelos para BRT

A 11ª FetransRio, a principal feira de ônibus do Brasil, ocorreu com três grandes fabricantes do setor (Mercedes-Benz, Volvo e Volkswagen), no RioCentro. A Mercedes-Benz, líder do segmento de ônibus no país, aposta na tecnologia e na oferta de soluções urbanas.

Apresentou o novo chassi 500 MDA HD (Heavy Duty), um superarticulado. De acordo com Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços para caminhões e ônibus, a empresa tem o maior superarticulado para sistemas BRT e o maior articulado da marca no mundo. "O superarticulado opera no maior BRT do Brasil, o do Rio", destaca. A MB lançou novo pacote de segurança: AEBS – Advanced Emergency Braking System (sistema de frenagem de emergência), LDWS – Lane Departure Warning System (alerta de mudança de faixa de rodagem) e TPMS – Tyre Pressure Monitoring System (monitoramento da pressão e temperatura dos pneus).

O jornalista viajou a convite da MB

