Mercedes apresenta novo SLS AMG Coupé Black Series

A Mercedes-AMG apresentou a versão topo de linha do superesportivo 'asas de gaivota': trata-se do novo SLS AMG Coupé Black Series. O veículo, inspirado no modelo de competição do SLS AMG GT3, é o quinto Black Series da marca alemã, e se junta com o SLK 55 AMG Black Series (2006), o CLK 63 AMG Black Series (2007), o SL 65 AMG Black Series (2008) e o C 63 AMG Coupé Black Series (2011). Ele é classificado como um carro de rua com desempenho de superesportivo.

O novo bólido traz motor AMG V8, de 6.3 litros, que desenvolve 631 cv de potência a 7.400 rpm e torque de 635 Nm. Fazendo a marca de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, o carro é o modelo asas de gaivota mais rápido de todos os tempos. A velocidade máxima é 315 km/h.

O SLS AMG Coupé Black Series é equipado também com transmissão esportiva de sete marchas AMG SPEEDSHIFT DCT, que dá maior velocidade nas trocas de marchas e redução no tempo de resposta aos comandos do motorista.

O chassi e a suspensão do SLS AMG Coupé Black Series são novos, com componentes modificados para melhorar a performance em pistas de corrida. As rodas, pintadas em preto, são forjadas de liga leve com 10 raios, forjadas de liga leve com 10 raios.

No interior, duas opções de cores: Alcantara preto ou uma combinação de Alcantara preto e vermelho. Os bancos são esportivos AMG tipo concha, com emblemas "AMG" incrustados nos apoios de cabeça.

Personalização

Um dos opcionais para o SLS AMG Coupé Black Series é o sistema de som de alta performance envolvente Bang & Olufsen BeoSound AMG. Ele proporciona uma experiência musical da mais alta categoria, com amplificador com 1.000 W e 11 altofalantes. Outras opções oferecidas são o espelho retrovisor externo AMG em fibra de carbono, a cobertura do motor AMG em fibra de carbono, o pacote interior AMG em fibra de carbono, o sistema de informação e entretenimento AMG (incluindo COMAND APS, AMG Performance Media e câmera de ré) e a interface de mídia.

O legendário 300 SL "Asa de Gaivota", de 1954, serviu de inspiração para o SLS. O mito foi produzido somente de 1954 a 57, mas contou com a versão roadster, feita de 1957 a 64 e classificada como "o carro mais desejado em 1960". Ele tinha seis cilindros de 3.996 cm3, com injeção direta (mecânica). Esportivo e elegante, desenvolvia e 240 cv de potência.

O SLS AMG Coupé Black Series está previsto para ser lançado no mercado europeu a partir de junho de 2013.

Para quem gostou do carro, um bônus: um vídeo de Michael Schumacher dirigindo o carro 2010 Mercedes Benz SLS AMG "Gull Wing" de uma forma surpreendente: dando um loop feito uma montanha-russa.

Assista o vídeo abaixo:

Giuliana Mancini Mercedes apresenta novo SLS AMG Coupé Black Series

