Mercedes apresenta novidades no Fleetboard

Consolidado como sistema de logística da Mercedes, o Fleetboard agora tem uma plataforma de segurança acoplada à de gerenciamento de frotas. O objetivo é oferecer ao cliente da Mercedes-Benz um programa que consiga, ao mesmo tempo, melhorar a logística e fazer a segurança da carga e do próprio caminhão.

O sistema vem de fábrica e não pode ser manipulado. Se for desligado, o caminhão é todo bloqueado e, se estiver parado no momento do bloqueio, não tem como dar partida. "O sistema é vital. Se for desligado, é como se alguém tirasse a chave de ignição do caminhão. O veículo não tem como funcionar sem o Fleetboard", explicou o vice-presidente de marketing e venda de caminhões da Mercedes-Benz, Roberto Leoncini.

O executivo disse que a plataforma que engloba logística e segurança (feita no Brasil e pioneira no mundo) teve um investimento de mais de R$ 40 milhões. O sistema de segurança do Fleetboard é a Linker, da Zatix, que é líder do segmento de tecnologia de informação em segurança. As duas plataformas (Fleetboard de gerenciamento e o sistema de segurança) trabalham de forma conjunta num processo de solução integrada.

Existem quatro pacotes diferentes para transportadoras de diferentes calibres. O mais barato, chamado Economia, custa R$ 99 por mês. Os demais Economia Plus, Fleetboard Visão e Visão Plus GR variam de acordo com o tamanho da frota. De acordo com o responsável pelo Fleetboard no Brasil, André Weisz, a expectativa é que a Mercedes-Benz dobre o número de clientes com as novas ferramentas do sistema. "Vamos trabalhar para que o custo do Fleetboard não aumente para o cliente, mesmo com a nova ferramenta de segurança. Hoje alcançamos 20% do mercado de caminhões extra-pesados, e esperamos dobrar esse número em 2015", disse.

A Mercedes-Benz apresentou, também, relatórios sobre a primeira geração do Fleetboard no ano passado. Esse modelo de gerenciamento de logística oferece avaliação dos motoristas, mostrando os pontos fortes e o que ele precisa melhorar. Segundo Weiz, a adoção do sistema significa uma diminuição de 10% na emissão de CO2 e uma melhora de até 15% na logística para os clientes. O número de caminhões com Fleetboard no mundo é de 100 mil unidades: no Brasil, ainda é de 3 mil.

A jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

