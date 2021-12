Mercedes aposta alto com novos SUVs

Batizado pela montadora Mercedes-Benz como o Ano SUV, 2016 começa com duas novidades na linha de veículos utilitários esportivos da tradicional marca alemã: o GLC 250 4MATIC e o GLE 400 4MATIC Coupé.

O primeiro é a segunda geração do utilitário esportivo médio, derivado do anterior que usava a nomenclatura GLK. Feito sobre a plataforma do Classe C, o carro é inteiramente novo, tem tração integral, nova suspensão adaptativa, cinco opções no modo de condução (sport, sport+, confort, eco e individual) muita tecnologia embarcada e uma versão ainda mais apimentada, a Sport. Ambas com motor 2.0, gasolina, de 211 cv, transmissão automática de nove marchas.

As duas também trazem de série: ar-condicionado digital de duas zonas, sete airbags, start-stop, sensor de chuva, piloto automático e controles de tração e estabilidade. A Sport tem a mais park assist, banco do motorista com ajuste elétrico e memória, teto solar panorâmico, suspensão esportiva, rebatimento elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve de 19", partida sem a necessidade de chaves, porta-malas com acionamento elétrico, faróis full LED com acendimento automático e central multimídia com touchpad e GPS.

Outra diferença é que a versão top de linha Sport tem acabamento esportivo AMG Line interno e externo. As duas versões chegam às concessionárias este mês com preços a partir de R$ 222.900 e R$ 264.900, respectivamente. Seus principais concorrentes são o Audi Q5, o BMW X3 e o Land Rover Discovery Sport.

Os lançamentos foram apresentados à imprensa na semana passada, em test drive nas imediações de Porto Feliz, no interior de São Paulo, junto com outra novidade, o GLE 400 4MATIC Coupé, que foi originado nos veículos da Classe E.

Superior em preço, a partir de R$ 415.900 e categoria, o SUV é superlativo também em motor, com o 3.0 V6 biturbo gasolina de 333 cv de potência. É equipado com a mesma transmissão do GLC, mas é um carro de outra categoria, com mais espaço interno e mais luxo. Inédito no Brasil, o GLE vem para disputar mercado com o BMW X6.

Segundo Holger Marquardt, diretor geral da Automóveis América Latina da Mercedes-Benz, o GLE é um veículo para pessoas que querem impressionar. São clientes, na sua maioria homens, de 30 a 50 anos, apaixonados por tecnologia.

E, logo de cara, percebe-se que o carro é imponente. Mede 4,9 m, usa pneus 315/40 e tem um visual arrojado, com linhas de cintura alta, grande volume e design robusto.

A GLE 400 Coupé traz, de série, ar-condicionado digital de três zonas, teto solar panorâmico, sete airbags, bancos dianteiros com revestimento em couro Nappa, ajustes elétricos e memória, amortecedores adaptativos, câmera de ré, park assist, sensores de luz e chuva, faróis em full LED, rodas de 21", acesso e partida sem a necessidade de chaves, controles de tração e estabilidade, assistente de descida de rampas e central multimídia com GPS, DVD e 14 auto-falantes. A configuração Night (R$ 425.900) acrescenta retrovisores, spoiler inferior e grade em preto brilhante e rodas com desenho diferenciado.

O GLC é fabricado na cidade de Bremen, na Alemanha, enquanto o GLE vem de Tuscaloosa, nos EUA. Força e luxo em um segmento que parece sentir pouco a crise no mercado da indústria automobilística do país.

*O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz

