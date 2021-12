Melhor Motorista de Caminhão chega em Feira de Santana

A 5° edição da competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil (MMCB), organizado pela Scania, inicia mais uma etapa na busca de outros dois campeões regionais. A etapa baiana do MMCB traz fortes esperanças para os competidores baianos já que na edição de 2010 o título de campeão da competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil ficou com o baiano Fernando Pitanga. A 10° etapa será realizada neste fim de semana em Feira de Santana, na concessionária Movesa, localizada na Avenida Sudene, 2735, Bairro CIS.

Serão dois dias de provas teóricas e práticas, com início às 7h30, em que os 120 motoristas inscritos competirão entre si, divididos em dois grupos, no sábado e no domingo. O campeão de cada dia está automaticamente classificado para a grande final nacional que será realizada de 4 a 6 de dezembro, em São Paulo.

Os condutores serão avaliados através de provas práticas que contam com testes de direção defensiva, direção econômica, leis e regulamentação de trânsito, habilidades ao volante, manobra, itens de segurança e checagem do caminhão. A edição deste ano conta ainda com outra novidade, a premiação para o motorista mais jovem, de até 35 anos, com melhor pontuação entre os concorrentes. Dois deles receberão um prêmio adicional, um no sábado e outro no domingo. O objetivo é reconhecer o desempenho de jovens condutores participantes do MMCB e incentivar o ingresso na profissão.

"Este ano a competição superou nossas espectativas. Enquanto em 2005 foram 11 mil inscritos e em 2012 47 mil. A quinta edição contou com 85 mil inscritos em todo o mundo sendo 65 mil brasileiros", conta entusiasmado o coordenador nacional do Melhor Motorista de Caminhões do Brasil, Rodrigo Machado.

Segundo ele, a competição visa avaliar as habilidades dos condutores brasileiros, contribuir com a segurança nas estradas, valorizar o profissional e promover uma condução que alie eficiência à redução de emissão de poluentes, contribuindo para uma cadeia de transporte mais sustentável.

O MMCB foi criado em 2005 e em 2014 atingiu seu recorde de inscrições com 65 mil participantes. A competição já passou por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais. As próximas etapas serão em: Jaboatão dos Guararapes, PE (18 e 19 de outubro); Marituba, PA (1º e 2 de novembro); Contagem, MG (8 e 9 de novembro), e Rio de Janeiro (15 e 16 de novembro).

Premiação

Todos os inscritos ganharão um curso online com o tema "Atendimento Eficaz". Aqueles que passarem pela prova teórica online, segunda fase, ganharão o curso Série de Logística - Conceitos e Aplicações, do Sest-Senat. Todos os 28 campeões regionais ainda recebem o curso de Treinamento de Motoristas Scania "Master Driver", de 40 horas.

Na grande final, o vencedor da competição receberá um pacote de prêmios no valor de R$ 40 mil distribuídos em aparelhos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. Além disso, ganhará uma viagem com acompanhante para conhecer a matriz da Scania, na Suécia, um jogo de seis pneus da Bridgestone e um curso de 40 horas do Sest-Senat. O segundo e o terceiro colocados recebem uma série de prêmios, entre eles uma viagem com acompanhante para um resort no Brasil, um jogo de seis pneus da Bridgestone, kits promocionais e um curso de 40 horas do Sest-Senat.

