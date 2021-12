Master tem 70 combinações de uso

A Renault anunciou que o novo utilitário Master estará disponível nas concessionárias de todo o Brasil a partir da próxima segunda-feira. Trata-se do mesmo veículo remodelado em 2010 na Europa, onde acumulou premiações oferecidas por publicações do segmento.

Com design totalmente novo (é produzido no Brasil, na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba), o Master chega em quatro versões de carroceria (Minibus, Furgão, Chassi-Cabine e Vitré).

Entretanto, o modelo oferece até 70 combinações diferentes de veículo, a depender do comprimento e altura da carroceria, permitindo vasta gama de aplicações.

Além do transporte de cargas e passageiros, o Master pode ser transformado em ambulância, consultório veterinário móvel e até viatura policial. Ao chassi-cabine podem ser acoplados um baú, carroceria ou caçamba.

Em comum entre todas as versões, o mesmo motor M9T 2.3 dCi turbodiesel, que substitui o antigo propulsor 2.5. Apesar de menor, o novo motor despeja 130 cv de potência máxima (a 3.500 rpm), 15 cv a mais que o antecessor. O bom poder de arranque é explicado pelo respeitável torque de 31,6 kgfm (a 1.600 rpm) - 2,04 kgfm a mais que o antigo motor. A velocidade máxima é de 145 km/h.

Conforme a montadora, o motor do novo Master está em conformidade com o Proconve L6, programa criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente que estabelece um calendário para a redução gradual da emissão de poluentes por veículos. A anunciada redução de material particulado é de 92% em relação ao antecessor.

Em todas as versões, o Master vem com câmbio manual de seis marchas, de engates curtos e precisos. Para maior eficiência da transmissão, o veículo conta com o sistema GSI, que indica no painel o momento exato para a troca de marcha. Outro dispositivo, o OCS informa quando uma troca de óleo deve ser antecipada.

Transponder

Um grande diferencial do Master é ofertar como de série itens de segurança, como freios ABS e air bag duplo, além de bloqueio de ignição por transponder instalado na chave. No quesito conforto, a direção hidráulica vem de série, mas o ar-condicionado só é oferecido como opcional, assim como os vidros dianteiros elétricos, faróis de neblina, computador de bordo multifunções e rádio CD MP3 com conexão USB/ iPod e entrada auxiliar.

Neste novo Master, a Renault privilegiou a posição de dirigir. O banco do motorista tem regulagem longitudinal, de altura e de inclinação do encosto e do assento. Não fosse a inclinação dos pedais (mais próxima a dos caminhões), a sensação de dirigibilidade é a de um carro de passeio.

O mesmo conforto é dispensado aos passageiros nas versões Minibus Executive ou VIP, nas quais os bancos foram reposicionados, guardando uma maior distância entre si. No interior, um corredor central com piso antiderrapante facilita o acesso até a última fileira.

Estas são as versões mais caras da linha - R$ 130.290 (Executive) e R$ 145.900 (VIP). Ambas têm capacidade para 16 passageiros. O Master Minibus escolar, com 20 lugares, sai por R$ 116.100.

Os preços entre o chassi-cabine e os furgões (incluindo os de configuração Vitré) variam de R$ 87.100 a R$ 103.070. O Furgão transporta, até 1.605 kg.

O jornalista viajou a convite da Renault do Brasil. Esta matéria foi publicada no Classiautos

