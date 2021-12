Mark Zuckerberg ajuda a construir Ford F-150

Dois ícones norte-americanos se encontraram: Mark Zuckeberg, CEO e fundador do Facebook e a Ford F-150, picape mais vendida do país há 35 anos. O empresário dedicou esse ano para focar em viagens e conhecer diferentes empresas e lugares da América do Norte, a fábrica da Ford em Dearborn foi um dos locais selecionados para uma visita.

Além da ajuda na linha de montagem, o responsável pela maior rede social do Mundo ainda visitou o resto das instalações da Ford e experimentou o autónomo Fusion Hybrid. Mark usou a sua rede social para comentar a experiência. “Eu tive uma pequena participação na montagem de algumas picapes F-150, instalando antenas, grampos e parafusos. E até assinei o adesivo de inspeção de uma delas. Não precisa agradecer, futuro proprietário de uma F-150”, postou.

Zuckerberg foi recebido por Bill Ford, presidente do Conselho da Ford, e visitou o Centro de Desenvolvimento do Produto, onde a marca projeta e cria seus protótipos.

