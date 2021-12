March nacional ficou mais vistoso

O Nissan New March prova que o modelo de entrada de uma montadora não precisa ser o patinho feio da companhia. Diferente do rival Toyota Etios e suas insossas linhas quadradas, o compacto da Nissan passou por um facelift que o deixou com um ar mais esportivo.

A dianteira ganhou novos faróis e uma grade maior, em formato de colmeia e com detalhes cromados. Entretanto, as mudanças param por aí. O que não chega a estragar a boa impressão deixada pelo carrinho, avaliado por Classiautos na versão top de linha, a SL. O veículo traz um pacote bem generoso de equipamentos e tem preço sugerido de R$ 42.990.

Vem com ar-condicionado digital automático, alarme perimétrico, maçanetas externas cromadas, câmera de ré, máscara negra nos faróis dianteiros e traseiros, CD Player touchscreen com display colorido de 5,8", além do Sistema de navegação com Sistema Nissan Connect, integrado às redes sociais.

O motor é um 1.6 flex 16V, com potência máxima de 111 cavalos (a 5.600 rpm), com etanol ou gasolina, e torque de 15,1 kgfm (a 4.000 rpm). Além da SL, este propulsor equipa as versões S e SV. O New March ainda é vendido em mais três versões com motor 1.0 flex (também na S e SV e na Conforto).

Este tem potência de 74 cavalos (a 5.850 rpm) e torque de 10 kgfm (a 4.000 giros). Já na versão de entrada, a Conforto (R$ 32.990), o New March oferece ar-condicionado, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, computador de bordo, banco do motorista com ajuste de altura, air bag duplo e freios ABS.

Direção ágil Mesmo na versão SL, o New March é ofertado apenas com câmbio manual de cinco marchas. É o mesmo encontrado no antigo March. Os engates são curtos, mas nem sempre precisos. O motor 1.6 tem bastante fôlego para encarar ladeiras e no arranque, conferindo uma direção ágil ao hatch.

A pegada esportiva fica ainda mais evidente com as rodas de liga leve de 16 polegadas. Os pneus têm medidas 185/55 R16. Em relação ao March anterior, algumas alterações foram feitas no habitáculo, especialmente no volante e nas saídas centrais do ar-condicionado, passando do formato circular para o retangular.

Apesar de ser um compacto com 3,82 metros de comprimento, o New March oferece espaço interno satisfatório, sem muito aperto. O motor, que é produzido na fábrica da Nissan em Resende (RJ), é barulhento em relação ao propulsor do antigo March (de fabricação mexicana), principalmente nas primeiras marchas. Vidro com sistema um toque é luxo apenas para o motorista.

O Nissan March S 1.6, em sua versão de estreia no Brasil, pode até não ser um primor no quesito visual. Mas difícil não reconhecer suas qualidades dentro da proposta de ser um carro funcional para a vida urbana, com direção leve e dimensões que facilitam estacioná-lo nos mais diversos cenários. A mecânica mostra-se ajustada desde o motor 1.0, que surpreende quem espera encontrar pouco desempenho. Tanto que a Nissan vai manter o antigo March, feito no México, sendo comercializado no Brasil (apenas com propulsor 1.0), mesmo com o New na área. Samuel Lima

Já bem acostumada com o March 2014, rodei com o novo hatch. Logo vi que ficou mais bonito e com linhas que o deixam mais encorpado. Houve melhorias em relação à versão "já ultrapassada". Circulei com o March 1.6 Azul Pacific e percebi um maior espaço, um dos aspectos observados por mulheres que sempre procuram um cantinho para tudo que carregam. O novo March tem posição de dirigir mais alta e ganhou novo painel com central multimídia, câmera de ré, além de ar-condicionado digital, conveniente para deixar a temperatura exata no ambiente. Iracema Chequer

