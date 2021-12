Marcas francesas dominam o Salão de Buenos Aires

Depois de alguns percalços, como o do vulcão chinelo Puyehue que entrou em errupção em 2011 prejudicando a edição do Salão Internacional do Automóvel de Buenos Aires, o evento argentino chega à sua 6ª edição com novidades que interessam ao mercado brasileiro. No dia dedicado à imprensa, a feira - que abre as portas nesta quinta-feira para o público em geral e segue até o dia 30 de junho - teve como grande vedete o novo 208, hatch da Peugeot que já é vendido no Brasil e que chegará em versão esportiva, a GTi, no começo de 2014 no Brasil.

Hoje, o mercado argentino vem se recuperando e é um parceiro comercial forte do Brasil. Procurando fazer a dobradinha semelhante ao que é realizado atualmente entre os salões europeus de Paris e Frankfurt - que ocorrem em anos diferentes -, o evento de Buenos Aires tem como pretensão fazer o mesmo com o Salão Internacional de São Paulo, promovido em anos pares. Assim, esta sexta edição do evento de Buenos Aires usa bem o La Rural, um centro de exposições localizado no charmoso bairro de Palermo, na capital argentina.

As principais fabricantes de automóveis marcam presença e destacam seus produtos para conquistar o complicado mercado argentino e, especialmente, o de outros países como o Brasil. As francesas Peugeot, Renault e Citroën brigam forte pelos holofotes e garantem grandes prévias para o público. Somente para citar alguns exemplos, as avant-premiires mais concorridas foram as do Peugeot 208, Renaut Megane hatch com sua versão esportiva RS e o novíssimo Citroën C4 Lounge, o substituto do sedã Pallas.

A Peugeot, por exemplo, usa boa parte do espaço em seu amplo estande para destacar as várias vertentes do hatch 208. O modelo chega em agosto ao mercado argentino já com sua versão esportiva GTi com o potente motor 1.6 turbo gasolina, de 200 cv, e transmissão manual. Usando a mesma mecânica, a marca francesa revelou também o esportivo RCZ, que ganhou novos contornos na carroceria e mais charme para garantir suas vendas no mercado argentino. Por sinal, o novo RCZ terá lançamento em agosto no Brasil. Para os brasileiros será ofertado o RCZ com motor 1.6 THP de 165 cv e câmbio automático de seis velocidades. Este conjunto motriz também equipa o esportivo GTi que será comercializado somente em 2014 no Brasil.

