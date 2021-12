Marca de bikes elétricas chega a Salvador

As bicicletas elétricas da CRZ E-Power, detentora da VELLE (Veículos Elétricos Leves), devem começar a ser vendidas na Bahia nas próximas semanas. Entre as opções, estão uma linha de conforto, com bikes em quadro de aço ou de alumínio e em versões feminina e masculina, e uma linha esportiva, com um modelo estilo Mountain Bike.

A marca Velle é a primeira fabricante mundial com sede no Brasil que produz bicicletas, scooters e motos elétricas no país. Suas bikes são "pedelecs", bicicletas normais assistidas por motor elétrico. Isso quer dizer que, para que o motor funcione, o ciclista deve pedalar. A peça o ajuda em até 25 km/h, mas, acima desta velocidade, ele segue com suas próprias forças.

As bikes estarão sendo vendidas nas lojas MPX Bikes, que é especializada em bicicletas elétricas, e na Rota 66, concessionária Kasinski.

