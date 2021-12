Marca alemã chega ao Brasil para personalizar os modelos da Land Rover

A Strasse, representante oficial das preparadoras Brabus, Oettinger e Gemballa no Brasil, iniciou agora as importações da Startech, empresa alemã fundada em 1999, especializada em modificar e personalizar estéticamente os carros da Land Rover.

Todos os modelos oferecidos atualmente pela marca no Brasil (Evoque, Discovery Sport, Range Rover Sport, Range Rover e até o novo Discover) podem ser repaginados e equipados com itens especiais, como acabamento de fibra de carbono, novo sistema de escapamento, rodas de liga leve entre outros.

Para o Discovery Sport e o Evoque, o pacote com os novos itens de interior custam R$ 10.900, além de rodas com design exclusivo de aro 20 ou 22 polegadas (partindo de R$ 39.500 incluindo os pneus) e um novo kit aerodinâmico (o preço varia de R$ 5.500 a R$ 45.300 de acordo com os opcionais escolhidos).

Para os modelos Range Rover Sport e Range Rover, a Startech oferece rodas de aro 22" ou 23" por R$ 51.900 , mais o pacote de opcionais aerodinâmicos (preço sob consulta) e escapamento esportivo (R$ 49.900 para a motorização V6 turbodiesel e R$ 54.900 no caso da V8 Supercharged a gasolina). Para ambos os modelos o pacote de interior sai por R$ 15.900.

Já no novo Discovery, que chega ao Brasil em junho, estão disponíveis novas rodas aro 22 por R$ 51.900. Até o final do ano, a Startech também oferecerá os kits aerodinâmicos criados para o SUV, além de upgrades de motor para os modelos Evoque, Discovery Sport, Range Rover e Range Rover Sport. As peças têm dois anos de garantia.

