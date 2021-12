Manter a calma facilita ação em blitz

Após dirigir por alguns quilômetros, você avista uma blitz, como se não bastasse, o policial faz sinal para que encoste o carro. Para muitos, essa situação pode ser constrangedora e desagradável. Mas, calma, não há motivos para pânico. Para tudo correr bem durante a abordagem é necessário saber algumas dicas de como se comportar em situações como esta.

O assessor técnico da diretoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), major Genésio Luigi, alerta que, ao avistar uma blitz, o primeiro passo é diminuir a velocidade, independentemente de o policial exigir ou não que encoste o carro. "É importante também que o condutor prontamente acenda as luzes internas e abaixe os vidros", conclui.

Ao ser abordado é importante manter a calma, deixar as mãos visíveis e obedecer estritamente ao comando do policial. Caso o carro esteja transportando mais de uma pessoa e o policial não identifique nenhum suspeito, ele vai solicitar apenas o documento do carro e a carteira de habilitação do condutor. Se o oficial presenciar alguma atitude suspeita do motorista ou algum dos integrantes do veículo, ele pode solicitar que todos saiam do carro para uma revista no interior do automóvel, nos passageiros e seus pertences. Lembrando que as revistas pessoais só podem ser feitas por pessoas do mesmo sexo.

Em meio à abordagem, o policial ou agente poderá solicitar a documentação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não apresentar a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, é considerado infração gravíssima e o condutor está passível de pagar multa de R$ 574 e apreensão de veículo. Se a carteira de habilitação estiver vencida há mais de 30 dias, a infração é gravíssima e a permissão para dirigir ainda é recolhida até a apresentação de condutor habilitado.

Os motoristas também devem conhecer seus direitos, um deles é saber a identificação do policial, assim, caso aja desrespeito da parte do agente público, o condutor pode procurar a Ouvidoria de Polícia da Bahia. O motorista também pode acompanhar a revista de seu carro e pedir que uma pessoa a testemunhe, e, em caso de prisão, não falar nada além de sua identificação, e de avisar sua família e um advogado.

Se algo mais grave acontecer e for direcionado a uma delegacia, o motorista não precisa ser algemado se não estiver sendo violento ou tentando fugir da abordagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a realização de uma blitz ou abordagem policial ocorre por diversos fatores, a vistoria ou revista pode ser necessária por má conservação do veículo, desobediência às regras de trânsito, acidente de trânsito, excesso de carga ou até problemas estruturais da rodovia, como obras ou interdições.

