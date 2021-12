Mais vendidos do Nordeste

O mercado nordestino tem suas particularidades em relação às preferências do consumidor do Centro-Oeste, do Sul ou do Sudeste. Mesmo mantendo a preferência pelo Chevrolet Onix, há estados que compram mais o Ford Ka.

Entre os SUVs compactos, o Ecosport supera Creta, HR-V, Kicks e Renegade, e entre os médios o Compass segue à frente.

No caso dos compactos Premium, o Volkswagen Polo lidera, à frente do Fit e Yaris, e, entre os modelos de entrada, o Kwid figura nas primeiras colocações em quatro estados, enquanto no ranking nacional aparece um pouco além dos dez mais vendidos. Na classe dos utilitários, as valentes picapes ainda estão distantes da maioria dos compradores por conta do preço mais alto. Assim, a Fiat Strada, que é o modelo mais acessível, lidera o segmento das picapes. Confira o ranking dos modelos mais vendidos em novembro no Nordeste segundo a Fenabrave – Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos.

