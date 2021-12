Mais bonito, Classe E chega ao País

Menos de cinco meses após o lançamento mundial, a Mercedes-Benz já traz ao mercado brasileiro o novo Classe E. Esta 9ª geração do veículo mais vendido na história da marca alemã vem com uma série de mudanças visuais e mais itens tecnológicos e de segurança.

A Mercedes-Benz importa as duas versões do sedã que acabou de ser reestilizado e suas derivações: coupé, conversível e a endiabrada E 63, produzida pela divisão esportiva AMG com motor biturbo V8, de 557 cavalos de potência, e tração integral 4Matic (4x4). De imediato, chegam as versões do sedã de luxo.

Com exclusividade e em primeira mão, Classiautos andou no Classe E 250 Turbo Avantgarde em um test drive entre São Paulo e Campos do Jordão. O sedã incorporou o novo motor 2.0, de quatro cilindros, de 211 cavalos, e o câmbio 7 G tronic plus com conversor de torque e opção de trocas sequenciais em hastes atrás do volante.

Quem quer ainda mais sofisticação terá a versão E 350 Turbo Avantgarde, com motor 3.5 V6, de 306 cv, e o mesmo câmbio automático. De diferente, equipamentos e detalhes internos, a exemplo dos bancos em couro, acabamento em madeira, telas de entretenimento na traseira dos bancos, pacote keyless e rodas AMG de 18" no E 350 Turbo. Preço: R$ 284.900.

As novidades não param por aí. A partir de agosto, chegam o E 250 Turbo Coupé (R$ 239.900) e o E 350 Cabriolet (R$ 299.900).

A Mercedes-Benz procurou aliar a tradição do conforto e do luxo com o já conhecido pacote de segurança e de tecnologia embarcada. Esta nova geração do Classe E exibe um conjunto frontal inovador com grade, para-choques e capô com detalhes que valorizam e deixam o sedã com linhas mais fortes e vincos marcantes. Entre as duas aletas da grade está lá a estrela de três pontas. Os faróis duplos são com luzes de full LED. Na traseira, as duas lanternas têm a mesma tecnologia dos faróis.

O sedã Classe E 250 Turbo Avantgarde já vem com assistência para estacionamento (funciona em vagas paralelas e a 90º, como em shoppings), Agility Control, que altera a suspensão automaticamente, e o Attention Assist, que detecta e alerta o cansaço do motorista.

O sedã vem com rodas de 17", seis air bags, direção elétrica, ar-condicionado tri-zone, eco start/stop e o indispensável pacote de segurança, com controle de estabilidade, freios ABS, distribuição de força, controle de estabilidade e controle de tração na arrancada).

Traz ainda o controle de tração em cada roda, assistência de frenagem de emergência e sistema de partida em aclive. Destaque para o Brake Drying, que funciona quando o limpador de para-brisa é acionado, e as pastilhas aproximam-se dos discos para tirar o filme d'água. Tem ainda o sistema Priming (preparação das pinças assim que o pé solta o acelerador) e Hold (mantém o carro freado por até 10 minutos).

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

adblock ativo