Maior evento de tuning, Sema começa nesta quarta

O Sema Show, maior evento de tuning do mundo, terá sua edição de 2012 entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Para esse ano, novidades já confirmadas de carros da Ford, Hyunday e Chevrolet.

O Hyundai Veloster Velocity tem design agressivo, com rodas aro 19 HRE, aerofólio grande, difusor traseiro e dutos de resfriamento para os freios. No motor 1.6 de injeção direta, foram postos turbo, intercooler, pistões de melhor desempenho e um novo sistema de combustível. Assim, agora ele desenvolve 400 cv e 48,3 Nm de torque.

O Chevrolet Sonic Dusk conta com pacote diferenciado com spoiler traseiro e grandes rodas de 18 polegadas de alumínio com acabamento de níquel perolado. Possui cor cinza e acabamento fosco nas grades superiores e inferiores, maçanetas e suporte da placa traseira. O veículo é equipado com motor 1.4 Ecotec turbo, de 138 cavalos de potência e 20,3 kgfm de torque entre 1.850 rpm e 4.900 rpm.

Quatro opções

O Ford Fusion 2013 foi lançado há pouco tempo, mas estará presente na feira americana. São quatro modelos desenvolvidos do carro de luxo.

O primeiro, da Tjin Edition, tem pintura customizada em bege, kit aerodinâmico, teto solar e interior modificado. Ele conta com motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática SelectShift de seis velocidades, tração AWD, kit de turbo e sistema de exaustão com saída lateral, rodas de 21 polegadas, pneus Falken e suspensão tunada.

O Fusion da MRT Performance é um esportivo urbano com som tunado do escapamento Eco-Flow e pintura em preto com capô e outros detalhes em azul, dando um visual mais forte. A versão da Ice Nine Group é verde limão, com grafismos que imitam garras de monstro, além de faixas em preto no teto, no capô e no aerofólio.

O último Ford Fusion é feito pela 3dCarbon - Air Design e vem cor branca e com rodas especiais em metal e grafite. Ele ainda tem suspensão rebaixada e kit aerodinâmico.

Brinquedo

A Mattel, fabricante dos conhecidos carrinhos Hot Wheels, fez parceria com a General Motors para criar um carro dos sonhos de criança: o Chevrolet Camaro Hot. O veículo, de série limitada, estará disponível em versões cupê e conversível, com motores V6 de 3,6 litros ou V8 de 6,2 litros. A pintura é em azul metálico exclusivo, com rodas especiais e logos Hot Wheels em vermelho.

O Camaro Hot custará US$ 6.995 a mais do que o modelo comum, que, nos Estados Unidos, é vendido a partir de US$ 75 mil na versão conversível.

