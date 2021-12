Maio Amarelo: Pedestres são as principais vítimas

Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito com o intuito de conter os acidentes que ceifam 1,3 milhão de vidas por ano nos cinco continentes. Depois disso, maio acabou se tornando o mês das ações para conscientização da população em relação ao trânsito.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), Brasil é o quinto país do mundo em mortes no trânsito. Entre as pessoas que sobrevivem aos acidentes, cerca de 50 milhões adquirem sequelas.

Em nosso País, 662.219 pessoas morreram entre 1998 e 2015 devido aos acidentes de trânsito. Nessa lista os pedestres são as principais vítimas, seguidos dos ocupantes de automóveis. Em terceiro estão os motociclistas e em seguida os ciclistas. Os ocupantes de caminhões e ônibus estão no quinto lugar da lista. Os dados são do Ministério da Saúde. Para conhecer em detalhes a mobilização das montadoras sobre o Maio Amarelo, nossa reportagem lista as ações que conscientizam motoristas e até colaboradores por esta nobre causa.

Mobilização

A Honda Brasil, realizará palestras e 54 cursos de pilotagem defensiva que, juntos, deverão reunir mais de 1,5 mil participantes. No treinamento, os participantes terão acesso a informações técnicas e comportamentais de pilotagem. Serão transmitidas dicas de postura, aceleração e desaceleração, pilotagem em curvas, métodos de frenagem, manuseio de comandos e estratégias de condução.

Mercedes-Benz contribui para educação de crianças no trânsito com cartilhas

A Mercedes-Benz convida para sua fábrica, em São Bernardo do Campo/SP, alunos de escolas públicas da cidade para apresentação e distribuição de 200 cartilhas do Projeto Mobile Kids. O objetivo é conscientizar crianças de seis a dez anos de maneira pedagógica e didática sobre a importância de um trânsito seguro. Com esta ação, cerca de 24 mil alunos do 2ª ao 4ª ano do Ensino Fundamental serão beneficiados.

Já a Nissan realizará ações para clientes e funcionários. Os primeiros serão feitos no pós-venda; as revendas oferecerão um check up gratuito de 20 itens importantes (vazamento de óleo, filtros, suspensão, etc) para os proprietários de veículos da marca. A montadora realiza durante o mês uma campanha interna para os cerca de 3 mil funcionários de todas as suas localidades no Brasil (Rio de Janeiro, Resende/RJ, São Paulo e São José dos Pinhais/PR). Com o tema “Juntos por um trânsito seguro”, o objetivo é conscientizar os times da fabricante japonesa sobre a importância de adotar uma postura responsável no trânsito.

Fiat cria série de vídeos sobre segurança

A Fiat divulgará ao longo deste mês uma série de vídeos para mobilizar o público para um trânsito mais seguro. “A participação efetiva da Fiat no movimento Maio Amarelo demonstra o compromisso da marca ao dialogar com a sociedade sobre a importância de atitudes mais responsáveis no trânsito e inspirar pequenas mudanças de comportamento que trazem enormes benefícios a motoristas, pedestres e ciclistas", afirma o assessor técnico da Fiat, Ricardo Dilser.

adblock ativo