M2 Coupé é o caçula da BMW Motorsport

A BMW está com "fome" de mercado. Depois de lançar o sofisticado Série 7 no Brasil, a marca alemã estreia o esportivo M2 Coupé em solo nacional. O modelo chega agora com o carimbo de ser o novo integrante da linha Motorsport, a divisão esportiva dos carros BMW.

Para mostrar que o carro não é "brinquedo", a BMW usou a pista do autódromo particular da Fazenda Capuava para apresentar o novo M2 Coupé, modelo que vem equipado com motor 3.0 twin-turbo, de seis cilindros, para gerar 370 cavalos de potência e um coice de 50,8 kgfm de torque.

Agora, o M2 Coupé posiciona-se como carro de entrada da linha M Performance da BMW, ficando no lugar Série 1 M. No Brasil, chega pela bagatela de R$ 379.950 na versão 235i, com câmbio automático DCT de dupla embreagem e sete velocidades (há opção de manual, igualzinho) ao do M3 e M4.

O carro ganhou atenção especial no dispositivo Active M do diferencial, no seu conjunto de suspensões produzido em alumínio, além do sistema de freios retrabalhado para segurar o ímpeto dos 370 cavalos de potência. Nos números da BMW, o M2 Coupé mostra-se bem ousado. Acelera de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos e chega a 250 km/h (limitado).

Na pista sinuosa do circuito da Capuava, um autódromo particular que serve como playground de eventos da indústria automotiva brasileira, o novo M2 Coupé mostra que é um verdadeiro esportivo. Gruda na pista e entra e sai bem nas curvas, sem deixar receio para quem estáao volante.

A BMW aposta no pacote esportivo. O novo M2 Coupé tem visual invocado e traz para-choque dianteiro com entradas de ar maiores bem agressivas. Tem ainda grade com logo exclusivo, para-lamas alargados e um escape esportivo, com quatro saídas, duas duplas, para garantir a respiração do motor 3.0 com sistema turbinado.

Para segurar o carro na pista, a fabricante usa rodas de liga-leve M Double-spoke de 19 polegadas e pinças de freios com acabamento azul metálico M. Há ainda o diferencial traseiro Active M, que é controlado eletronicamente para garantir a tração e a estabilidade de direção nas mudanças mais fortes.

O carro vem equipado com controle de estabilidade dinâmico (DSC), um auxiliar para os motoristas mais animados. O M2 Coupé é um carro dócil também. Fica amansado com a direção M Servotronic, garantindo precisão em velocidades altas.

Do mundo conectado, a fabricante BMW oferece o ConnectedDrive, que permite o uso de aplicativos, e sistema que engloba serviços de concierge. De mimos, traz o Comfort Access (sensor de presença), assistente de farol alto, air bags duplos dianteiros, laterais traseiros e de cortina (dianteiros e traseiros), além de controle de estabilidade e tração e faróis com bixenon.

O M2 Coupé é um carro para poucos e para quem gosta de fortes emoções.

O jornalista viajou a convite da BMW do Brasil

