Luxo retrô: as motos que fizeram sucesso em 2017

O ano de 2017 ficará marcado com a recuperação, ainda que tímida, do mercado das duas rodas. E as grandes novidades ficaram reservadas praticamente ao segmento de média e alta cilindrada, diversos produtos com apelo retrô e poucas motocicletas de entrada, além das scooters cujo emplacamento cresceu 46% este ano mesmo com poucas novidades em 2017.

Alta cilindrada

Entre as marcas premium, a Ducati lançou a Multistrada 950, que A TARDE experimentou na pista e comprovou seu excelente torque em todas as marchas e do motor de 937cc e 113cv. Para quem pode, a BMW HP4 Race com 999cc e 215cv terá 750 unidades produzidas no mundo e cinco serão vendidas no Brasil por R$ 490 mil.

A líder Honda não ficou para trás e ousou bastante este ano. Além da Biz (abaixo), ela renovou a CBR 1000 RR Fireblade, com visual levemente retrô e motor de 190cv. A sucessora da Hornet também chegou: CB 650 F com visual bem agressivo e 91cv. A X-ADV vai desembarcar aqui com proposta mista de um maxi-scooter com pilotagem trail.

Entre as aventureiras, a Kawasaki lançou a Versys X-300 com motor de 296cc já conhecido na Ninja, mas suspensão feita para trechos acidentados e muita competência para acelerar. A nova Duke 390 com 44cv também impressionou pelo visual orgânico e seu conjunto de faróis muito diferente. A Suzuki brilhou com a GSX-R1000 com 999cc e 202cv que traz controle eletrônico com trocas rápidas, tudo derivado da Moto GP. Também mostrou a V-Strom 650 e 1000cc, a Hayabusa com freios ABS e Boulevard 1800R.

Retrô

A centenária Royal Enfield, hoje nas mãos de indianos, finalmente chegou ao país. Com proposta Vintage presente até no motor monocilíndrico refrigerado a ar e de comportamento "vibrante", há 3 modelos no mercado: Bullet e Classic com motor de 499cc e 27cv e Continental GT com motor 535cc e 29,1cv. Também foi o ano da Indian Motorcycle estrear por aqui com as tradicionais Scout, Scout Bobber, Chief e Chief Dark Horse com parrudo motor V-twin 1133cc. Apesar da produção nacional encerrada no mês passado (os modelos eram montados em kits CKD em Manaus-AM), a marca pretende ampliar sua presença no mercado premium. A Harley Davidson por sua vez lançou 11 novidades este ano com destaque para a Softail.

Populares e média cilindrada

Com poucas novidades, o destaque do ano ficou para a Honda Biz, motocicleta mais vendida em Salvador e que agora tem motor mais econômico, visual modernizado e inspirado na PCX e painel digital com mostrador de economia, apenas no a versão 125i. A Yamaha renovou a Fazer 250 com motor de 21,5cv e ganhou freios ABS. A XTZ 150 Crosser é outra nova motocicleta da marca com proposta off-road. Na incursão no segmento de entrada a BMW lançou a G 310 R e G 310 GS, modelos inspirados na R 1200 GS com motor 313cc e 34,4 cv.

