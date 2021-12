Luiz Moan, da GM, assume a Anfavea em abril

Luiz Moan Yabiku Júnior é o novo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), principal associação da indústria automotiva brasileira. Executivo da General Motors, Luiz Moan Yabiku Júnior sucede Cledorvino Belini, presidente da Fiat/Chysler Brasil e que está no cargo na gestão 2010-2013.

A posse da nova diretoria da Anfavea está agendada para o dia 22 de abril próximo. Luiz Moan, 57 anos, é economista e diretor de Assuntos Institucionais da General Motors. Atua há mais de 30 anos no setor automotivo, passando anteriormente por Volkswagen e, inclusive, pela própria Anfavea, como diretor executivo da entidade. Há três anos é o primeiro vice-presidente da associação, representando a General Motors na entidade.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores reúne 28 empresas produtoras de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas e rodoviárias. São 55 fábricas espalhadas por 40 municípios de nove Estados brasileiros, com capacidade de produção de 4,5 milhões de veículos por ano e 110 mil máquinas agrícolas. A indústria automobilística - montadoras e autopeças - responde por 22% do PIB industrial e 5% do PIB nacional. O Brasil é o 4° maior mercado automotivo do mundo e o 7° maior produtor mundial.

