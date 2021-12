Lugar do Gol Seleção é na Arena Fonte Nova

Na história das Copas do Mundo, a camisa 10 da Seleção Brasileira quase sempre vestiu um jogador de qualidades indiscutíveis. Inspirada na trajetória de sucesso dos atletas, a Volkswagen estampou o mítico número na roupagem do novo Gol Seleção.

Lançado no mês passado como versão alusiva à maior competição de futebol do planeta (tradição da marca desde 1982), o novo Gol já chega tendo que fazer jus ao status de craque - ajudando o time (ou melhor, a montadora) na tentativa de recuperar a ponta da tabela dos modelos mais vendidos.

O carro da Volks fechou 2013 no topo do ranking dos veículos emplacados no ano, com 255.067 unidades - 71 mil automóveis a mais do que o segundo colocado, o Fiat Uno. Em 2014, o cenário é outro. De janeiro até o mês de março, o Gol caiu para a terceira posição da lista, atrás de outros dois modelos da rival Fiat (o compacto Palio e a picape Strada).

A queda do campeão é explicada pela saída dos modelos Geração 4 do catálogo de vendas da Volks no início do ano.

Para verificar se o Gol Seleção tem condições de virar este jogo, Classiautos escalou o modelo com motor 1.6 flex de câmbio manual - a Volkswagen também oferece como opcional o câmbio automatizado i-Motion.

Com engates curtos e precisos e aliado à direção hidráulica de série, o câmbio permite a execução de manobras com agilidade. O propulsor carrega potências de 104 cavalos (com etanol) e 101 cv (gasolina), sempre na casa das 5.250 rotações. O torque entre 15,4 e 15,6 kgfm garante aos 944 kg do veículo arrancadas fortes e segurança em ultrapassagens, realçando o perfil esportivo do Gol. A velocidade máxima é de 190 km/h.

O compacto tem estofado dos bancos e rodas de liga leve (14" ou 15") com desenho que lembra uma bola de futebol, o que deve agradar os fãs do esporte. Nos para-lamas, está estampado o escudo da Confederação Brasileira de Futebol.

O Gol Seleção 1.6 está disponível nas concessionárias a partir de R$ 41.320. O modelo avaliado por Classiautos traz opcionais como ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro, faróis e lanterna de neblina e volante multifuncional, chegando aos R$ 46.550. A cifra assusta quando se leva em conta ser um compacto. E na disputa pelo campeonato, este importante detalhe pode transformar uma jogada de craque em gol contra.

