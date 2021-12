Lotus terá SUV compacto em 2020

Assim como a Land Rover, Jaguar e Porsche, marcas premium que ingressaram no segmento dos SUVs, o CEO da Geely, Jean-Marc Gales admitiu em entrevista à Automotive News nesta terça-feira, que a marca irá lançar um utilitário esportivo de pequeno porte, o que será um produto inédito para a marca britânica.

A Lotus pertence à gigante chinesa Geely, assim como a Volvo, que já aprovou a construção de três novos produtos no portfólio, sendo dois esportivos e um novo SUV.

Gales não deu detalhes sobre o novo produto que chega em dois anos, mas admitiu que a experiência e motorização dos consagrados XC60 e XC90 poderão servir de base para a novidade, o que significa que a plataforma modular SPA poderá ser melhor aproveitada. O motor também poderá ser um quatro cilindros com tecnologia híbrida, já amplamente usada pelos modelos Volvo.

"Não haverá nada igual no segmento", adiantou o executivo, que detalhou ainda que o alvo é combater novidades como o Porsche Macan, Jaguar E-Pace e Land Rover Evoque, deverá ser produzido na China usando a estrutura da Geely e propor um modelo com perfil global.

Lotus Espirit 2018

A Lotus, fundada em 1952, sempre teve foco no segmento dos superesportivos de baixa produção em série. Hoje o lineup inclui os modelos Espirit, Elan, Europa, Elise, Exige e o Evora, último lançamento da marca que já completa nove anos de vida. Na Fórmula 1, a Lotus atua com destaque e desenvolve motores nas bases do grupo localizadas na Inglaterra, Estados Unidos, China e Malásia. Há pouco menos de um ano, a gigante Geely adquiriu 51% da Lotus com a missão de impulsionar as vendas da marca e diferenciar seu portfólio.

Geely factory China

