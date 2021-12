Lojistas elogiam 10 anos do Classiautos

O caderno Classiautos, suplemento semanal de veículos do Jornal A TARDE, comemora, no mês de agosto, 10 anos com oferta de anúncios de carros, motos, acessórios e embarcações. Nesta década, Classiautos passou por várias modernizações com edições totalmente coloridas e espaços segmentados por temas (autos, seminovos, motos, náuticas, acessórios, entre outros) para garantir uma melhor exposição das marcas, lojistas e empresas dos setores automotivo, náutica e de serviços.

Para celebrar o aniversário de 10 anos, Classiautos fará ações com os leitores e anunciantes ao longo do mês de agosto. E já que o mês começa amanhã, o caderno usa a véspera para prestar uma homenagem vinda de quem faz parte da comemoração: os anunciantes.

Desempenho

De acordo com Thiago Bonina, dono da Bahia Vip Veículos, concessionária das chinesas Effa e Lifan Motors, o caderno é importante para a Bahia. "O Classiautos traz notícias e anúncios de uma divisão que é tradição no Estado, no Brasil e ao redor do mundo. E faz isso com total seriedade", diz Bonina.

Para Mário Silveira, proprietário da loja de seminovos Mário Veículos, as imagens são muito úteis na hora da pesquisa por um automóvel. "Nos dias de hoje, com o mercado relativamente escasso, Classiautos se torna uma grande ferramenta de pesquisa. Os leitores podem ver o carro, saber o preço e quem está comercializando sem nem sair de casa. Só precisa ir para a loja para pagá-lo e pegá-lo", afirma.

O mesmo formato de diagramação é lembrado por Paulo Oliveira, dono da Sport Jet, revendedora de motos aquáticas, quadriciclos, lanchas e peças e motores de barcos. "O caderno é bastante atrativo, já que é ilustrado, estimulando a transmissão visual e, portanto, a leitura. Além disso, as reportagens divulgam as últimas notícias do setor, que também atraem os possíveis clientes", lembra. De acordo com Paulo, "você ouve falar que determinado produto saiu no jornal A TARDE, chamando ainda mais atenção para os veículos dos lojistas".

Mário Silveira completa: "O Classiautos é tão importante que leva o meu automóvel até a sua garagem".

