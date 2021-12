Logan fica mais bonito e chega a partir de R$ 28.990

<GALERIA ID=18728/>

O novo Logan foi lançado oficialmente pela Renault. O sedã traz agora visual mais refinado e esportivo, para tentar, finalmente, fazer frente aos concorrentes. Chega às concessionárias no próximo mês, com duas opções de motor: Hi-Power 1.0 (que equipa as versões Authentique e Expression), de 80 cavalos de potência e torque de 10,5 kgfm (etanol); e 1.6 (disponível na Expression e na Dynamique), de 106 cv e torque de 15,5 kgfm máximos.

São quatro versões disponíveis: Authentique 1.0, Expression 1.0, Expression 1.6 e Dynamique 1.6. Câmbio, por enquanto, apenas manual - automático, só no fim do primeiro semestre de 2014.

Authentique 1.0 16V Hi-Power - R$ 28.990: o modelo de entrada traz, de série, airbag duplo, ABS, EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem), brake light, rodas 15'', retrovisor na cor preta, maçanetas externas na cor preta, retrovisor com regulagem interna, para-sol com espelho cortesia, aberturas internas do porta-malas e reservatório de combustível.

Os opcionais são: ar quente e desembaçador traseiro (R$ 29.500); pintura metálica (R$ 30.040); ar quente, desembaçador traseiro e pintura metálica (R$ 30.550); ar quente, desembaçador traseiro e direção hidráulica (R$ 30.800); ar quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica e pintura metálica (R$ 31.850); ar quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica e ar-condicionado (R$ 33.400); e ar quente, desembaçador traseiro, direção hidráulica, ar-condicionado e pintura metálica (R$ 34.450).

De série, apenas airbag e freios ABS (Foto: Divulgação)

Expression 1.0 16V Hi-Power - R$ 33.390: a versão é equipada com os mesmos itens da Authentique e adiciona , direção hidráulica, rádio CD MP3 2 DIN + USB + Bluetooth, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas das portas, alarme perimétrico, computador de bordo, banco traseiro rebatível 1/1, ar quente, desembaçador traseiro, retrovisor na cor carroceria, maçanetas externas na cor carroceria, coluna B com acabamento em preto.

Opcionais: pintura metálica (R$ 34.440); ar-condicionado (R$ 35.990); ar-condicionado e pintura metálica (R$ 37.040); ar-condicionado, Media NAV 1.2 e sensor de estacionamento (R$ 36.840); e ar-condicionado, Media NAV 1.2, sensor de estacionamento e pintura metálica (R$ 37.89).

Banco traseiro rebatível é um dos destaques do modelo Expression (Foto: Divulgação)

Expression 1.6 8V Hi-Power - R$ 39.440: os mesmos equipamentos do modelo anterior, mas com ar-condicionado de série.

Opcionais: pintura metálica (R$ 40.490); Media NAV 1.2 e sensor de estacionamento (R$ 40.290); e Media NAV 1.2, sensor de estacionamento e pintura metálica (R$ 41.340).

Dynamique 1.6 8V Hi-Power - R$ 42.100: a versão top de linha possui os mesmos itens da Expression mais bancos com tecnologia CCT, rodas 15'' em liga leve, faróis de neblina, vidros elétricos traseiros, piloto automático, limitador de velocidade, luzes indicadoras de direção nos retrovisores, comando elétrico dos retrovisores, banco rebatível 1/3 e 2/3 e volante revestido em couro.

Opcionais: pintura metálica (R$ 43.150); Media NAV 1.2, sensor de estacionamento e ar-condicionado automático (R$ 43.200); e Media NAV 1.2, sensor de estacionamento, ar-condicionado automático e pintura metálica (R$ 44.250).

O sistema multimídia é opcional até na versão mais top (Foto: Divulgação)

Evolução

Para quem torcia o nariz, o Logan 2014, fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, está mais esportivo e moderno. Na frente, a grade está mais estreita e conta com friso cromado. Também foram alterados os faróis, que dão cara de bravo ao sedã.

O símbolo da Renault agora vem em tamanho GG e os retrovisores são na cor da carroceria - para a versão top, Dynamique, há ainda repetidor de seta. Na traseira, o maior destaque fica por conta das lanternas, que perderam o formato vertical. Agora, são horizontais, trazem detalhe em 'U' deitado e invadem as laterais.

O interior da antiga geração do Logan era um dos maiores alvos das críticas. Sendo assim, a Renault deu um up por dentro do veículo e adicionou alguns equipamentos até então indisponíveis para o carro. Bom, mas isso somente nas configurações Expression e Dynamique. De série, só freios ABS com EBD e air-bag duplo.

O design foi alterado no painel de instrumentos (que também ganhou iluminação na coloração branca) e nas saídas de ar, que deixaram de ser arredondadas e ganharam linhas retas. As dimensões também foram alteradas. O comprimento cresceu e passou de 4,288 metros para 4,35 m. Contudo, houve uma redução na largura (de 1,74 m para 1,73 m, sem contar os retrovisores) e na altura (1,534 m para 1,52 m). Já a distância entre-eixos manteve-se a mesma, 2,63 m, assim como o porta-malas, que continua com 510 litros.

Segundo o consultor técnico e diretor de comunicação da Renault do Brasil, Carlos Henrique Ferreira, o novo Logan vai aumentar sua participação no mercado. "Esperamos um acréscimo de 25% nas vendas do veículo", analisa.

