Linha CG 2014 traz novidades para o mercado

A Honda renovou a linha CG no Brasil. Veículo mais vendido - com 10 milhões de unidades - no mercado brasileiro, a CG traz uma série de novidades nos modelos CG 125 Fan (versões KS / ES / ESD), CG 150 Fan (versão ESDi) e CG 150 Titan (versões ESD / EX).

A carenagem é totalmente nova e, entre as mudanças, estão a incorporação do novo design do tanque de combustível, conjunto óptico, rabeta e assento. Além disso, a linha CG 2014 teve melhorias também na parte ciclística - seu chassi foi totalmente redesenhado e vem agora com diferenciais em sua estrutura, reduzindo assim o peso em pelo menos 4 kg.

A linha 2014 da Honda CG mantém os motores 125cc e 150cc. A moto CG 125 Fan vem equipada com o motor do tipo OHC (Over Head Camshaft), 124,7 cm3, monocilíndrico, 4 tempos e arrefecido a ar. Sua alimentação é por sistema a carburador. Com esta configuração, a motocicleta gera potência máxima de 11,6 cv a 8.250 rpm, e torque de 1,06 kgf.m a 6.000 rpm.

Já a CG 150 traz o motor OHC (Over Head Camshaft) com sistema Flex, monocilíndrico, quatro tempos, de 149,2 cm3, arrefecido a ar, com comando de válvula no cabeçote e balancins roletados. Gera potência máxima de 14,2 cv a 8.500 rpm, e torque máximo de 1,32 kgf.m a 6.500 rpm. (abastecido com gasolilna) e 14,3 cv a 8.500 rpm, e torque máximo de 1,45 kgf.m a 6.500 rpm (abastecido com etanol). A alimentação do sistema é controlada pelo módulo de injeção eletrônica.

Desta vez, a Honda não mexeu ainda no modelo Cargo, o considerado de entrada da linha no País. Lançada 1976 no Brasil, a linha CG sofreu inúmeras mudanças visuais e, especialmente, na mecânica e ciclílistica. Sua linha 2014 traz a CG 125 Fan com preço público sugerido de R$ 5.490,00 (KS), R$ 6.100,00 (ES) e R$ 6.250,00 (ESD).

Já o modelo CG 150 Fan, disponível nas cores preto, vermelho e azul, será comercializado por R$ 6.750,00 (ESDi). Nas cores vermelho, preto e branco, a CG 150 Titan chega ao mercado por R$ 7.320,00 (ESD) e R$ 7.830,00 (EX). Os valores têm como base o Estado de São Paulo e não incluem despesas com frete e seguro. A garantia, para todos os modelos, é de um ano sem limite de quilometragem.

