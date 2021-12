Linha 2019 do Chevrolet Onix chegará a partir de R$ 48 mil

Na próxima sexta-feira, 25, a Chevrolet vai apresentar a linha 2019 do Onix mas o site Notícias Automotivas conseguiu informações junto a concessionários da rede que anteciparam as novidades do carro mais vendido do país. Ainda que nossa reportagem tenha buscado informações precisas nas concessionárias de Salvador sobre o que vai mudar, certo é que as revendas baianas mantiveram o sigilo. O Chevrolet Onix foi lançado oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo em 2012 e tinha a missão de substituir o Corsa e o Celta, missão que cumpriu com brilho ao completar três anos como carro mais vendido do país. Só em janeiro de 2018 foram 11,7 mil unidades vendidas e em abril deste ano, as versões automáticas representaram 4,5 unidades vendidas.

Não há informações sobre mudanças na versão Joy, de entrada, que traz de série direção elétrica e sensor de monitamento dos pneus a partir de R$ 43.290,00, e que ocupa uma posição virtual dos antigos Corsa e Celta como modelo de combate. Nos concessionários consultados, tudo ficará igual para a linha 2019.

A segunda linha do Onix, a partir do modelo LT 2019, chega mais cara às concessionárias. Na versão 1.0 LT, a mais simples, o aumento foi de R$ 260. Nas versões automáticas LT, os preços subirão bem mais: R$ 1.360,00 e nas mais completas, denominadas LTZ, aumento médio de R$ 300. Na versão Activ, os preços subirão R$ 640 (vide abaixo)

Saiba o que vai mudar em cada versão, com detalhes:

Onix LT 1.0 - O carro terá a adição de controles de rádio no volante, computador de bordo com 5 funções, bancos híbridos: tecido + revestimento premium, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. O preço da versão será de R$ R$ 48.150.

Onix LT 1.0 - Agora o modelo terá câmera de ré, retrovisores elétricos, computador de bordo com 5 funções, bancos híbridos: tecido + revestimento premium, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. O preço da versão será de R$ R$ 49.650.

Onix LT 1.4 - adiciona roda de liga aro 15”, grade frontal com detalhes cromados, câmera de ré, retrovisores elétricos, computador de bordo com 5 funções, bancos híbridos: tecido + revestimento premium, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. O preço da versão será de R$ R$ 54.390.

Onix LTZ 1.4 - adiciona bancos com revestimento premium, faróis com lâmpada Blue Vision, coluna B em preto “High Gloss”, novo acabamento interno “Dark Galvanized” (Hatch), câmera de ré, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. O preço da versão será de R$ 58.990 com câmbio manual e R$ 64.450 com câmbio automático.

Onix Activ 1.4 – adiciona novo acabamento escuro de rodas, nova opção de acabamento interno “Dark Galvanized”, faróis com lâmpada Blue Vision, coluna B em preto “High Gloss”, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. O preço da versão será de R$ R$ 62.490 com câmbio manual e de R$ 67.890 com câmbio automático.

Onix Effect 1.4 – adiciona novo acabamento escuro de rodas, faróis com lâmpada Blue Vision, bancos com revestimento Premium, câmera de ré, comandos internos com nova iluminação interna “True White”, cinto traseiro central de 3 pontos e apoio de cabeça central. A versão custará R$ 57.590.

Mudança de "fim de vida"

É comum que na metade de sua vida útil as montadoras façam um breve facelift nos carros para que pareçam novos por mais tempo. Já foi o caso do Onix, que em 2016 recebeu um importante facelift, para ficar bem alinhado com o DNA usado em modelos maiores como o Cruze e o Tracker, mantendo o visual antigo para a versão de entrada, a Joy, que custa R$ 6 mil a menos. A certeza é que esta é a última mudança no compacto, que não chegará à parte mecânica muito menos ao visual do carro. Ele manterá este ano o motor 1.0 SPE/4 Flex (80cv com etanol), que a GM melhorou o quanto pode ao longo dos anos, o motor 1.4 Flex (106cv com etanol) igualmente derivado do primeiro, enquanto aguarda a nova geração de propulsores de três cilindros que serão fabricados em Joinville/SC inclusive com uma futura versão 1.0 turbo.

Até o final do próximo ano chegará a nova geração do Onix, e com ele os sedãs Prisma, Cobalt e mais tarde a Spin. Com nova plataforma, a GEM (Global Emerging Markets ou mercados emergentes globais em tradução livre), o Onix terá um perfil bem mais esportivo seguindo o desenho do conceito FNR-X. A GM apesar de líder, tem pressa em renovar seu carro mais vendido.

