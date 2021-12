Linha 2019 do Chevrolet Onix chega a partir de R$ 48 mil

Na última sexta-feira (25), a Chevrolet apresentou a linha 2019 do Onix. O site Notícias Automotivas havia antecipado algumas informações sobre o compacto, agora oficializadas pela GM em um rápido evento de apresentação à imprensa.

As mudanças não foram além dos novos cintos de segurança de três pontos e encosto de cabeça para o assento traseiro do meio, nova cor e chave, esta parecida com a do modelo médio Cruze, novas opções de acabamento, além de uma nova iluminação no painel.

A versão Joy, de entrada, foi a que mais recebeu mudanças. Ela traz de série direção elétrica e sensor de monitoramento dos pneus, o novo farol também está presente, agora com um filete em LED que proporciona um ar de luxo ao veículo. Por dentro a versão 1.0 tem computador de bordo integrado e sistema Mylink conectado à câmera de ré. A versão LT com motorização 1.4, além dos itens citados acima, acompanha roda de liga-leve aro 14".

Hatch tem computador de bordo em todas as versões

O Chevrolet Onix foi lançado oficialmente no Salão do Automóvel de São Paulo em 2012 e tinha a missão de substituir o Corsa e o Celta, que cumpriu com brilho ao completar três anos como carro mais vendido do País. Só em janeiro de 2018 foram 11,7 mil unidades vendidas, e, em abril deste ano, as versões automáticas representaram 4,5 unidades vendidas.

Câmera de ré é de série a partir da configuração LT

Mudança de "fim de vida"

É comum que na metade de sua vida útil as montadoras façam um breve facelift nos carros para que pareçam novos por mais tempo. Já foi o caso do Onix, que em 2016 recebeu um importante facelift, para ficar bem alinhado com o DNA usado em modelos maiores, como o Cruze e o Tracker, mantendo o visual antigo para a versão de entrada, a Joy, que custa R$ 6 mil a menos.

A certeza é que esta é a última mudança no compacto, que não chegará à parte mecânica muito menos ao visual do carro. Ele manterá este ano o motor 1.0 SPE/4 Flex (80 cv com etanol), que a GM melhorou o quanto pôde ao longo dos anos, o motor 1.4 Flex (106 cv com etanol) igualmente derivado do primeiro, enquanto aguarda a nova geração de propulsores de três cilindros que serão fabricados em Joinville-SC, inclusive com uma futura versão 1.0 turbo.

Até o final do próximo ano chegará a nova geração do Onix, e com ele os sedãs Prisma, Cobalt e mais tarde a Spin. Com nova plataforma, a GEM (Global Emerging Markets ou mercados emergentes globais em tradução livre), o Onix terá um perfil bem mais esportivo, seguindo o desenho do conceito FNR-X. A GM, apesar de líder, tem pressa em renovar seu carro mais vendido.

A GM apresentou em SP a linha 2019 do Onix

