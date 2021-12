Linha 2016 da Strada chega mais competitiva

Com 38.480 unidades vendidas no acumulado de 2015, a Fiat Strada é a picape líder em sua categoria há 14 anos. Para manter a liderança e se distanciar ainda mais dos concorrentes, o modelo traz novidades na linha 2016. Por fora, nada de novo, mas por dentro das versões Adventure 1.8 Flex (Cabine Estendida e Cabine Dupla) a marca inclui de série retrovisores externos elétricos, sensor de estacionamento, volante revestido em couro com comando de áudio, Rádio/CD Player Connect com entrada USB e capota marítima. Caso os itens fossem comprados como opcionais, sairiam cerca de 40% mais caros.

Com estes ajustes, os preços foram alterados e a Strada Working 1.4 Flex cabine curta passa a custar R$ 40 980, enquanto a versão cabine estendida, com mais espaço atrás dos bancos (em detrimento de uma caçamba proporcionalmente menor) sai por R$ 44 690. A versão Working cabine dupla tem valor a partir de R$ 51 250, podendo levar quatro passageiros e contando com três portas de acesso. O motor de oito válvulas, entrega 85 cavalos com gasolina e 86 cv com etanol.

A Strada Trekking é oferecida com a motorização 1.6 16V, que rende 115/117 cv, com gasolina e etanol. O modelo de cabine dupla tem preço sugerido de R$ 58 310. A Adventure mais em conta, 1.8 16V de 130 cavalos com cabine estendida custa R$ 59 710, enquanto a cabine dupla parte de R$ 65 870.

Estes preços não incluem itens da ampla lista de opcionais que a Fiat oferece, são cerca de 65 acessórios Mopar, incluindo extensor de caçamba, central multimídia, rádio Easy4U e alarme integrado.

